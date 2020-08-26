فتح معبر كرم أبو سالم غداً لإدخال المواد الغذائية ولا معلومات حول وقود المحطة

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رام الله - دنيا الوطن

قال بسام غبن، مدير معبر كرم أبو سالم: إن قوات الاحتلال ستعيد فتح المعبر غداً الخميس بشكل جزئي، لإدخال المواد الغذائية والطبية.



وأضاف غبن، في تصريح صحفي لـ "دنيا الوطن"، أن قوات الاحتلال أغلقت المعبر بشكل كامل مساء أمس الثلاثاء، وستعيد فتحه لإدخال المواد الغذائية والطبية غداً، دون معلومات حول إدخال الوقود لمحطة الكهرباء.



يذكر، أن قوات الاحتلال، أعلنت عن إغلاق المعبر التجاري الوحيد بالقطاع، رداً على إطلاق النشطاء للبالونات الحارقة على مستوطنات غلاف القطاع.