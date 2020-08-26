وزارة الصحة: التحضير لإعداد دراسة حول المناعة من فيروس (كورونا) في فلسطين

أعلنت، مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، عن بدء التحضير لإجراء دراسة مسحية حول نسبة المناعة من فيروس كورونا في فلسطين.





وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن اجتماعاً عُقد في معهد الصحة العامة برام الله حضره خبراء من المكتب الإقليمي والمكتب الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، ومختصين من وزارة الصحة ومعهد الصحة العامة للبدء بإجراء الدراسة بالتعاون مع مركز الإحصاء المركزي.

رام الله - دنيا الوطنوتابعت الوزيرة الكيلة أن هذه الدراسة سيتم دعمها من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث تهدف لمعرفة نسبة المواطنين الذين اكتسبوا مناعة بعد إصابتهم بفيروس كورونا، ما سيساعد في وضع الخطط ومعرفة الوضع الوبائي بشكل أدق في فلسطين.وأوضحت أن طواقم وزارة الصحة ستقوم بإعداد الدراسة التي ستشمل مواطنين من مختلف الفئات العمرية والمناطق الجغرافية وأماكن العمل.