الصحة بغزة: فرق التقصي ما زالت تعمل لتحديد الخارطة الوبائية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، مساء اليوم الأربعاء: إن فرق التقصي، ما زالت تعمل لتحديد الخارطة الوبائية، على هامش اكتشاف إصابات جديدة داخل القطاع.



وشكر القدرة في تصريحات، أدلى بها لقناة (الأقصى)، المواطنين على التزامهم بالإجراءات الحكومية، داعيًا إياهم إلى البقاء في منازلهم.



وأضاف القدرة: "استطعنا بحمد الله في الشهور الماضية حماية شعبنا من خطر (كورونا)، سنبذل كل جهد لمكافحة فيروس (كورونا) وطواقمنا تعمل كخلية نحل".



وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، وفاة المواطن رباح لبد (61 عاماً) جراء إصابته بفيروس (كورونا) وقد كانت حالته حرجة، وتحت التنفس الصناعي، وتوفي أثناء نقله من مستشفى الإندونيسي إلى مستشفى غزة الأوروبي.



كما أعلنت عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة، صباح اليوم.