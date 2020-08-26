بلدية غزة والزراعة تفتتحان سوق الخان للخضار لتجار الجملة
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت بلدية غزة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، سوق الخان للخضار، لتجار الجملة في شارع 10 جنوب المدينة، بدلاً من السوق في منطقة فراس، ضمن جهود مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، وضمان توصيل الخضار للمواطنين ضمن إجراءات صحية ووقائية.
وأفادت البلدية، أنه تم صباح اليوم الأربعاء، تنظيف السوق وتعقيمه وتسليمه للمتلزم (شركة هاني عطا الله) الذي سيدير السوق، وفق الإجراءات الصحية المتبعة، والمعمول بها من قبل وزارة الصحة وفق (وكالة الرأي الاخبارية).
وبينت البلدية، أنه وفقاً للألية المتفق عليها مع المتلزم بالتنسيق مع والزراعة، سيتم تعقيم الخضار الداخلة للسوق، وتغليفها بأوزان محددة، وتوزيعها على 56 نقطة بيع في جميع أنحاء المدينة.
وأوضحت، أنه سيتم أيضاً تعقيم السيارات والعاملين في السوق، ضمن إجراءات السلامة والوقاية من الفيروس.
وأكدت البلدية، أنه تم نقل سوق الخان للسوق الجديد في شارع 10 لضمان توفير إجراءات السلامة، وبعده نسبياً عن الاكتظاظ السكاني، وسهولة وصول تجار الخضار للمكان.
افتتحت بلدية غزة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، سوق الخان للخضار، لتجار الجملة في شارع 10 جنوب المدينة، بدلاً من السوق في منطقة فراس، ضمن جهود مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، وضمان توصيل الخضار للمواطنين ضمن إجراءات صحية ووقائية.
وأفادت البلدية، أنه تم صباح اليوم الأربعاء، تنظيف السوق وتعقيمه وتسليمه للمتلزم (شركة هاني عطا الله) الذي سيدير السوق، وفق الإجراءات الصحية المتبعة، والمعمول بها من قبل وزارة الصحة وفق (وكالة الرأي الاخبارية).
وبينت البلدية، أنه وفقاً للألية المتفق عليها مع المتلزم بالتنسيق مع والزراعة، سيتم تعقيم الخضار الداخلة للسوق، وتغليفها بأوزان محددة، وتوزيعها على 56 نقطة بيع في جميع أنحاء المدينة.
وأوضحت، أنه سيتم أيضاً تعقيم السيارات والعاملين في السوق، ضمن إجراءات السلامة والوقاية من الفيروس.
وأكدت البلدية، أنه تم نقل سوق الخان للسوق الجديد في شارع 10 لضمان توفير إجراءات السلامة، وبعده نسبياً عن الاكتظاظ السكاني، وسهولة وصول تجار الخضار للمكان.
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