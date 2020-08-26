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بلدية غزة والزراعة تفتتحان سوق الخان للخضار لتجار الجملة

بلدية غزة والزراعة تفتتحان سوق الخان للخضار لتجار الجملة
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت بلدية غزة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، سوق الخان للخضار، لتجار الجملة في شارع 10 جنوب المدينة، بدلاً من السوق في منطقة فراس، ضمن جهود مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، وضمان توصيل الخضار للمواطنين ضمن إجراءات صحية ووقائية.

وأفادت البلدية، أنه تم صباح اليوم  الأربعاء، تنظيف السوق وتعقيمه وتسليمه للمتلزم (شركة هاني عطا الله) الذي سيدير السوق، وفق الإجراءات الصحية المتبعة، والمعمول بها من قبل وزارة الصحة وفق (وكالة الرأي الاخبارية).

وبينت البلدية، أنه وفقاً للألية المتفق عليها مع المتلزم بالتنسيق مع والزراعة، سيتم تعقيم الخضار الداخلة للسوق، وتغليفها بأوزان محددة، وتوزيعها على 56 نقطة بيع في جميع أنحاء المدينة.

وأوضحت، أنه سيتم أيضاً تعقيم السيارات والعاملين في السوق، ضمن إجراءات السلامة والوقاية من الفيروس.

وأكدت البلدية، أنه تم نقل سوق الخان للسوق الجديد في شارع 10 لضمان توفير إجراءات السلامة، وبعده نسبياً عن الاكتظاظ السكاني، وسهولة وصول تجار الخضار للمكان.

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