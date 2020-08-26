زيارة: الانتهاء من أعمال تعبيد شارع قلنديا- القدس حتى الحاجز الاحتلالي

صرح وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، بالانتهاء من أعمال تعبيد شارع قلنديا- القدس حتى الحاجز الاحتلالي.





وأضاف، أن هذا المشروع من أهم أولويات الوزارة، وعلى رأس اهتماماتها، والعمل يجري به على قدم وساق، وذلك كونه طريق رابط ومهم يربط شمال الضفة بجنوبها، وذلك خلال جولة تفقدية أجراها أمس، على الطريق برفقة طاقم الوزارة، وكل من: وكيل وزارة شؤون القدس، ورئيس بلدية كفر عقب، ورئيس بلدية الرام، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتفقد أعمال الإنتهاء من الطبقة النهائية من شارع قلنديا.





وأضاف، وإن هذا الطريق يعتبر إحدى بواباتنا نحو القدس الشريف، خاصة لما تتعرض له أراضي الضفة وخاصة القدس من هجمة إسرائيلية ممنهجة، ومصادرة للأراضي والضم، وبالتالي فإن تعبيده يشكل أداة من أدوات الصمود على الأرض، واليوم أنهينا العمل من الطبقة النهائية من الاتجاه المؤدي من حاجز قلنديا حتى مدينة البيرة، وسيبدأ العمل الأسبوع المقبل باقي الأعمال في الاتجاه المعاكس.





ويبلغ الطول الاجمالي للمشروع 3 كم، بقيمة إجمالية للمشروع 4 ملايين و350 ألف شيكل، و اشتمل العمل به على أعمال قشط الإسفلت القائم، وأعمال طبقة إسفلت للتسوية، وإعادة التعبيد بطبقة إسفلت بسماكة 6 سم بعد الدحل، كما اشتمل العمل على بناء جبهة خرسانية، وأعمال صيانة وتأهيل الأرصفة القائمة، وأعمال أثاث الطريق.





كما تفقد زيارة مكان تجمع الأمطار والصرف الصحي حول حاجز قلنديا، شاكراً كل الجهات التي ساهمت في حل المشكلة، ومثمناً الجهد الكبير المبذول للتخلص منها.





ونوه زيارة، إلى الدعم اللامتناهي، من القيادة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس ورئيس الوزراء؛ لإتمام هذا المشروع، فلولا هذا الدعم والإصرار، لما كان للمشروع أن يرى النور، خاصة ضمن الأزمة المالية الحالية.





كما شكر أيضاً طواقم الوزارة، التي واصلت العمل ليلاً ونهاراً، ومقاول المشروع، على جدية تعامله ومواصلته للعمل في ظل الظروف الراهنة التي تمر به السلطة الفلسطينية والوضع الاقتصادي الصعب، وتعاون البلديات والأهالي مع طواقم العمل.

رام الله - دنيا الوطن