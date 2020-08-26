شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تصدر تعليمات "مهمة" للمواطنين بظل تفشي فيروس (كورونا) بالقطاع

الداخلية بغزة تصدر تعليمات "مهمة" للمواطنين بظل تفشي فيروس (كورونا) بالقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وأصدرت وزارة الداخلية، بغزة، اليوم الأربعاء، تعليمات "مهمة" للمواطنين، بظل تفشي فيروس (كورونا) بالقطاع.

وشددت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على ضرورة البقاء في المنازل، وعدم الخروج منها طوال فترة حظر التجول، وانتظار أية تعليمات جديدة، بالإضافة إلى تحقيق التباعد الجسدي والمحافظة على عدم الاختلاط.

وقالت الوزارة: إنه يجب الالتزام بقواعد النظافة الشخصية: غسل الأيدي جيداً بشكل مستمر، والمحافظة على الخصوصية في استخدام أدوات النظافة الشخصية، بالإضافة إلى غسل اليدين جيداً بعد لمس أية مقتنيات أو حاجيات من خارج المنزل.

وأضافت: يجب الاهتمام بالتعقيم المستمر لكافة الأماكن المعرضة للّمس داخل المنزل بالكلور المخفف، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة في حال الاضطرار للخروج من المنزل عند الضرورة القصوى.

وقالت وزارة الداخلية: إن الشائعات خطر يهدد المجتمع، فاحذر من تناقلها، داعية المواطنين لاستقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية.

كما أكدت على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، وعدم التهاون بها، وفي حال الشعور بأية أعراض صحية، الاتصال بالرقم المجاني لوزارة الصحة (103) أو الرقم الوطني لوزارة الداخلية (109).

وتابعت: عند الحاجة للإبلاغ عن أية معلومات (مهمة) متعلقة بالوضع العام، الاتصال بالشرطة عبر الرقم (100) أو الرقم الوطني (109).

وقالت: إن التزامك بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، يُساهم في تجنيب نفسك وعائلتك والمجتمع، خطر انتشار الفيروس.

وقالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء: إن المواطن رباح لبد (61 عاماً) توفي جراء إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.

وتعد هذه أول وفاة بفيروس (كورونا) يسجلها القطاع، من غير المحجورين في مراكز الحجر الصحي.

وكانت وزارة الصحة، بغزة، أفادت اليوم الأربعاء، بتسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، من بينها المواطن لبد.

ونشرت وزارة الصحة بغزة، ملخص التقرير اليومي بشأن الحالة الوبائية، مشيرة إلى أن المتواجدين في مراكز الحجر والعزل، 2275 مستضافاً.

وأضافت: أن إجمالي تراكمي للمصابين بالفيروس 125 منذ آذار/مارس الماضي، مؤكدة أن الحالات النشطة بـ (كورونا) 51 (المجتمع 14 وعائدون 37)، فيما رفعت حالة وفاة اليوم بفيروس (كورونا) عدد الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي إلى 2.

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