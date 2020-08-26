شؤون فلسطينية

ضبط كيلو ونصف من مادة القنب المخدرة بحوزة شخصين في طولكرم

ضبط كيلو ونصف من مادة القنب المخدرة بحوزة شخصين في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة، اليوم، بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة بطولكرم 1597.5 جم قائم، من مادة القنب المهجن، والتي يشتبه أنها مخدرة بحوزة شخصين في منظقة عتيل شمال طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام  في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن جهاز المخابرات العامة بطولكرم قام بضبط شخص يحوز على مواد مخدرة من نوع القنب المهجن بلغ وزنها 902 جم قائم، حيث تم إلقبض عليه، وتسليمه لشرطة مكافحة المخدرات بطولكرم مع المضبوطات حسب الأصول؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، وخلال نشاط مشترك لشرطة مكافحة المخدرات بطولكرم مع جهاز المخابرات العامة، وردت معلومات لديهم عن حيازة شخص لمواد مخدرة في منطقة عتيل شمال طولكرم، وعلى الفور تم التوجه إلى المكان في منطقة "سهل عتيل" وقامت شرطة مكافحة المخدرات بالبحث والتحري، وتم العثور على كيس بداخله مادة خضراء اللون يشتبه انها من مادة القنب المهجن المخدرة، بلغ وزن المادة 695.5 جرام قائم. 

وأكدت أنه تم توقيف الشخصين والتحرز على المضبوطات،  تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما أصولاً.

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