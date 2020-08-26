قلقيلية: 34 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم الأربعاء

سجلت محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، 34 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).



ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فإن مجموع الإصابات النشطة، حتى مساء اليوم 343 إصابة نشطة.



وقالت: إن تسجيل أكثر من عشر إصابات خلال هذا اليوم في بلدة "سنيريا" يعود للمخالطة في أحد الأعراس، لهذا نهيب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.





رام الله - دنيا الوطن