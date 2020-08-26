قلقيلية: 34 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
وقالت: إن تسجيل أكثر من عشر إصابات خلال هذا اليوم في بلدة "سنيريا" يعود للمخالطة في أحد الأعراس، لهذا نهيب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.
سجلت محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، 34 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).
ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فإن مجموع الإصابات النشطة، حتى مساء اليوم 343 إصابة نشطة.
ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فإن مجموع الإصابات النشطة، حتى مساء اليوم 343 إصابة نشطة.
وقالت: إن تسجيل أكثر من عشر إصابات خلال هذا اليوم في بلدة "سنيريا" يعود للمخالطة في أحد الأعراس، لهذا نهيب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.
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