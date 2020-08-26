شؤون فلسطينية

قلقيلية: 34 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم الأربعاء

قلقيلية: 34 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم الأربعاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، 34 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).

ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فإن مجموع الإصابات النشطة، حتى مساء اليوم 343 إصابة نشطة.

وقالت: إن تسجيل أكثر من عشر إصابات خلال هذا اليوم في بلدة "سنيريا" يعود للمخالطة في أحد الأعراس، لهذا نهيب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

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