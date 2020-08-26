يديعوت أحرونوت: عدم السيطرة على (كورونا) بالقطاع سيدفع حماس للدخول بمواجهة عسكرية مع إسرائيل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء: إن تفشي (كورونا) في القطاع، سيزيد من الضغط الذي تمارسه حركة (حماس) على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة.



وأضافت: أنه في حال خرج تفشي المرض عن السيطرة في داخل القطاع، سيدفع هذا الأمر حماس للدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل.



وتابعت: سواءً توصّل الطرفان إلى تفاهمات الآن أو بدونها، فهي تصبح أقل أهمية في حال فقدان السيطرة على هذا الفيروس في منطقة مكتظة مثل غزة، يقطن فيها أكثر من 2 مليون نسمة، ولا زالت المنظومة الصحية فيها من دول العالم الثالث.



وقالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء: إن المواطن رباح لبد (61 عاماً) توفي جراء إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.



وتعد هذه أول وفاة بفيروس (كورونا) يسجلها القطاع، من غير المحجورين في مراكز الحجر الصحي.



وكانت وزارة الصحة، بغزة، أفادت اليوم الأربعاء، بتسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، من بينها المواطن لبد.



ونشرت وزارة الصحة بغزة، ملخص التقرير اليومي بشأن الحالة الوبائية، مشيرة إلى أن المتواجدين في مراكز الحجر والعزل، 2275 مستضافاً.



وأضافت: أن إجمالي تراكمي للمصابين بالفيروس 125 منذ آذار/مارس الماضي، مؤكدة أن الحالات النشطة بـ (كورونا) 51 (المجتمع 14 وعائدين 37)، فيما رفعت حالة وفاة اليوم بفيروس (كورونا) عدد الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي إلى 2.