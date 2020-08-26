بسبب التطبيع.. مفتي فلسطين يقدم استقالته من عضوية منتدى تعزيز السلم بالإمارات

الشيخ محمد حسين

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رام الله - دنيا الوطن

قدم الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، استقالته من عضوية مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم للمجتمعات المسلمة في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.



وقال الشيخ حسين: إن قيام المجلس المذكور بعقد اجتماعه العاشر عبر تقنية (زووم) في يوم السبت 15 آب/ أغسطس 2020م وقيامه بإصدار بيان يشيد بقرار الإمارات العربية المتحدة الخاص بالتطبيع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن هذا التطبيع إنما هو طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية، والإسلامية، وخذلان للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.