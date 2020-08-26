أصحاب المخابز بغزة: الوضع تحت السيطرة والطحين موجود بوفرة

أكد عبد الناصر العجرمي، رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، أن الوضع داخل مخابز قطاع غزة تحت السيطرة، وهناك تعاون مستمر مع الأجهزة الأمنية ووزارة الاقتصاد الوطني، لتزويدها بكافة المستلزمات لخدمة المواطنين.





وأكد العجرمي في حديث لإذاعة (الأقصى)، على فتح جميع نقاط بيع الخبز في مناطق قطاع غزة كافة، وتزويدها بالخبز بصورة مستمرة؛ للحد من تزاحم المواطنين داخل المخابز.





وطمأن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بوجود وفرة من الطحين داخل المخابز، ولا داعي للقلق والخوف والتهافت على المخابز.





وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، بغزة، قد أعلنت، مساء أول أمس الاثنين، اكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس (كورونا) وسط قطاع غزة، وإعلان حظر التجول في كافة المحافظات.

رام الله - دنيا الوطن