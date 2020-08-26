المطران حنا: الوطن يحتاج إلى من يضحي في سبيله

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: إننا نعيش عصراً كثر فيه المنافقون والكاذبون وأصحاب الأجندات والمصالح الآنية والشخصية، ولكن هذا الوقت العصيب لا يخلو أيضاً من أولئك المتمسكين بالقيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية السامية، والصدق والاستقامة والوطنية الحقة.



وأكد حنا، أنه "لن تقوم لنا قائمة في فلسطين إلا من خلال هؤلاء الذين يتحلون بالصدق والاستقامة والوطنية الحقة، بعيداً عن الكذب والنفاق والأجندات المشبوهة، التي تخدم جهات خارجية معادية لشعبنا ولقضيتنا".



وأوضح أنه لن تقوم لنا قائمة في هذا الأرض المقدسة إلا من خلال اولئك الذين يضحون من أجل الوطن وقضيته العادلة ولا يضحون بالوطن من أجل مصالحهم وأجنداتهم وأهدافهم الشخصية، فالوطن يحتاج إلى من يضحي في سبيله، وليس إلى من يضحي به من أجل مصالحه وأجنداته الشخصية.



وأضاف حنا: لكي نتمكن من تحرير الأرض يجب ان نحرر العقول من الضغينة والكراهية وثقافة الإقصاء والتطرف وهي ظاهرة لا تقل خطورة عن الصهيونية وسياسات الاحتلال، لكي نتمكن من تحرير الأرض والإنسان من الاحتلال يجب أن نحرر العقول من التخلف والجاهلية والحقد والعنصرية أيا كان مصدرها وأياً كانت الجهة التي تروج لها.



وختم حديثه، بالقول: وطننا وطن مقدس وقضيتنا هي أعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث وأولئك الذين يتحلون بالصدق والاستقامة والنقاء والصفاء، هم أولئك الذين يتصدرون المشهد وهم اولئك الذين سوف يكون لهم دور رائد في تحقيق أمنيات وتطلعات شعبنا نحو الحرية والكرامة، واستعادة الحقوق السليبة.