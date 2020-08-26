أبو حسنة: (أونروا) تعمل وفق خطة طوارئ وخدماتنا ستمتد لغير اللاجئين بغزة

أكد عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأربعاء 26/8/2020، أن الوكالة تعمل وفق خطة طوارئ منذ الأمس في كافة أنحاء قطاع غزة، بسبب الوضع الصحي.





وبين أبو حسنة في تصريجات إذاعية، أن (أونروا) ستعمل على توصيل الأدوية الطبية للمواطنين من خلال تقديم خدماتها عبر الخط الهاتفي، دون حاجتهم للذهاب لعيادات (أونروا) حفاظًا على سلامتهم.





ولفت إلى أن خدمات (أونروا) ستمتد إلى غير اللاجئين في غزة، بالتنسيق مع وزارة الصحة وفق إذاعة (الأقصى).





وبشأن المواد الغذائية، أوضح الناطق باسم (أونروا)، أنه تم تعطيل توزيعها مؤقتًا بانتظار ما سيتم إقراره مساء اليوم، حول توضيح الآليات الصحية المتبعة لذلك.





وبين أن (أونروا) تعمل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، كما أنها على تواصل مع الجهات الأممية المختصة؛ لوضعهم في صورة تطورات الوضع الصحي بغزة.

رام الله - دنيا الوطن