(حشد): المخاطر الراهنة تستدعي تدخلاً دولياً لإجبار الاحتلال بالوفاء بواجباته تجاه غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد): إنها تتابع بقلق بالغ الوضع الإنساني والصحي الراهن في قطاع غزة، وذلك في أعقاب الإعلان خلال اليومين الماضيين، إصابة أكثر من حالة بفيروس (كورونا) خارج مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة.



ويأتي إعلان تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) في ظل ظروف إنسانية متردية بشكل خطير نتيجة إصرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على تشديد إجراءات الحصار والعقاب الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة، فيستمر منع دخول الوقود الصناعي المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة، ويترافق ذلك مع ارتفاع وتيرة الهجمات الحربية في الآونة الأخيرة.



وأكدت (حشد) أن الإجراءات الإسرائيلية المتلاحقة أدت لتفاقم الأزمات في قطاع غزة، فمن ناحية ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي لحوالي 70٪ من السكان، وكذلك ارتفاع نسب الفقر والبطالة وغيرها من الأزمات الاقتصادية التي تحد من قدرة المجتمع في قطاع غزة على مواجهة مخاطر انتشار فيروس (كورونا) خاصة في ضوء تواضع قدرات القطاع الصحي الذي يواجه عجزا في الأدوية بنسبة (45%)، وفي المستلزمات الطبية بنسبة (31%)، ونقص بنسبة (65%) في لوازم المختبرات وبنوك الدم.



وأعربت الهيئة عن خشيتها من التداعيات الخطيرة للأزمات الراهنة في قطاع غزة، ولا سيما أزمة الكهرباء على الخدمات الصحية، وإذ تحذر من وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة جراء تسجيل بؤر ملوثة بفيروس (كورونا)؛ وإذ تحيي الطواقم الطبية الفلسطينية على جهودها في إطار محاولات التعامل مع انتشار الفيروس خارج نطاق مراكز الحجر الصحي؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:



وأكدت الهيئة، على أهمية اعتراف وزارة الصحة بضعف النظام الصحي الفلسطيني، وعدم مقدرته الاستجابة لمتابعة انتشار الوباء، ما يضع المحتل الإسرائيلي وكذلك المجتمع الدولي أمام مسؤوليتهم الأساسية، بضرورة توفير ما يلزم من أدوات وأدوية وغيرها اللازمة لمحاربة انتشار فيروس (كورونا).



وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والفعّال من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ لرفع الحصار عن قطاع غزة وتزويد القطاع بحاجاته من الوقود والتيار الكهرباء ودعم القطاع الصحي بكل احتياجاته.



وطالبت (حشد) الدبلوماسية الفلسطينية بضرورة تكثيف جهودها من أجل تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تحلله من التزاماته القانونية تجاه المدنيين الفلسطينيين، والضغط عليه لرفع إجراءات الحصار على قطاع غزة وتوفير ما يلزم من أدوات لمواجهة فيروس (كورونا).



كما حثت الهيئة الدولية (حشد) وزارة الصحة في رام الله لضرورة الإسراع في تزويد مكاتب وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة بكافة الأدوات المخبرية والطبية اللازمة لإجراء الفحوصات المخصصة لاكتشاف حالات الإصابة بفيروس (كورونا).



ودعت المجالس البلدية والقروية؛ بضرورة استلهام التجارب الناجحة حول العالم، بما يضمن ضرورة تفعيل لجان الأحياء التي تأخذ على عاتقها تنفيذ بعض من الإجراءات الفعلية المنطوية في ظل منظومة التكافل الاجتماعي.