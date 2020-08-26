97 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح الأربعاء المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.



وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 97 مستوطنًا بينهم 41 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي.



وواصلت شرطة الاحتلال فرض إجراءاتها على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى، واحتجزت بعض الهويات الشخصية عند بواباته.



وكانت شرطة الاحتلال فتحت باب المغاربة الساعة السابعة والنصف صباحًا، ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في داخل الأقصى وعند بواباته، لتأمين اقتحامات المستوطنين.



ويشهد المسجد الأقصى يوميًا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، في محاولة لبسط السيطرة الكاملة عليه، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.