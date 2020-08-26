شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" بغزة: تحرير 33 محضر ضبط لتجار رفعوا الأسعار بالقطاع

"الاقتصاد" بغزة: تحرير 33 محضر ضبط لتجار رفعوا الأسعار بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
قامت طواقم حماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بغزة، بتحرير 33 ضبطاً، لتجار قاموا برفع الأسعار في جميع محافظات القطاع.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في تصريح نشرته على (فيسبوك)، إن طواقم حماية المستهلك نظمت أكثر من 50 زيارة وجولة ميدانية تفتيشية على المحال التجارية لمراقبة الأسعار.

وتأتي هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين، والتأكد جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.

وتعمل دائرة حماية المستهلك على المراقبة المتواصلة والمكثفة وعلى مدار الساعة للمحال التجارية ومخازن التجار.

واستقبلت الدائرة العديد من شكاوى المواطنين، وعملت على متابعتها، وحل جميع الشكاوى التي وردت إليها.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، أو الاتصال على أرقم الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.






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