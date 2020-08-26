وزير الخارجية الصيني: بدء "حرب باردة جديدة" سيقلب مجرى التاريخ ويختطف العالم

قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي هنا يوم الثلاثاء إن بدء "حرب باردة جديدة" سيقلب مجرى التاريخ ويختطف العالم بأسره.





صرح وانغ بذلك خلال مؤتمر صحفي عقده هنا مع وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو عقب محادثات بينهما.





وعندما سئل عن تعليق الصين بشأن ما يسمى بـ "الحرب الباردة الجديدة" التي من المحتمل أن تتجه الصين والولايات المتحدة إليها، قال وانغ إن الصين لا تنوي الدخول في مثل هذه الحرب الباردة وترفض بشدة أي دعاية أو ضجيج حول ذلك.





وأضاف وانغ أن الادعاء ببدء "حرب باردة جديدة" هو لعكس مجرى التاريخ وخدمة مصالح طرف ما واختطاف الناس في جميع أنحاء العالم.





ومن وجهة نظر وانغ، فإن مثل هذه المحاولة "تتعارض مع اتجاه التنمية العالمية. وأعتقد أن دول العالم لن تقف وراء هذه العقلية. وبدلا من ذلك، سنتكاتف لمعارضة أي شخص يحاول جرنا مرة أخرى إلى 'قانون الغاب' هذا".





وإيطاليا هي المحطة الأولى في أول جولة خارجية يقوم بها وانغ بعد انحسار كوفيد-19. وسيزور خلال الزيارة الرسمية التي يجريها في أوروبا في الفترة من 25 أغسطس إلى 1 سبتمبر هولندا والنرويج وفرنسا وألمانيا أيضا.





رام الله - دنيا الوطن