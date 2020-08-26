فلسطين للدراسات: ارتفاع أعداد الأسرى الذين أصيبوا بفيروس (كورونا) إلى 19 أسيراً



وأوضح الباحث رياض الأشقر، مدير المركز ان اليوم ابلغت ادارة السجون قيادة الأسرى أن 12 اسيراً تبين أنهم مصابين بفيروس (كورونا) في قسم 21 بسجن (عوفر)، والذى سبق أن شهد اصابات لأسرى آخرين بالمرض كونه يعتبر محطة أولية لنقل الأسرى الذين يتم اعتقالهم من غالبية مدن وقرى الضفة الغربية.



وأضاف أن 7 من الأسرى، كان أعلن عن إصابتهم خلال الأسابيع الماضية على أوقات متفرقة، إضافة إلى اثنين من المحررين تبين أنهم يحملون الفيروس، واليوم أعلن عن إصابة 12 آخرين ليرتفع عدد الأسرى المصابين إلى 19 أسيراً.



وقال الأشقر: إن ما جرى من ارتفاع الإصابات بـ (كورونا) بين الأسرى هو نتيجة طبيعية لاستهتار الاحتلال بحياة الاسرى، وعدم اخذ التحذيرات التي أطلقناها منذ بداية انتشار الجائحة من قبل المؤسسات الدولية على محمل الجد، بأن وصول الفيروس إلى السجون ما هو إلا مسألة وقت فقط.



وحذر من كارثة حقيقية قد تحدث في السجون في حال ازداد انتشار الفيروس داخلها، كونها أماكن مغلقة ومكتظة ولا تتوفر فيها أدنى مقومات الرعاية الصحية، وحتى التباعد الجسدي لا يمكن تطبيقه في تلك الأماكن.



وتوقع الأشقر إصابة أسرى آخرين خلال الأيام المقبلة ، وان الباب مفتوح لارتفاع أعداد المصابين بـ (كورونا)، كون الاحتلال لا يزال يمارس الاعتقالات بكثافة دون حماية أو وقاية، ويزج بأعداد كبيرة من الأسرى في مراكز التوقيف والتحقيق دون إجراءات وقاية كافية، ولا يتخذ التدابير الكافية لحماية الأسرى من الإصابة.

رام الله - دنيا الوطنحمَّل مركز فلسطين لدراسات الاسرى سلطات الاحتلال وادارة سجونها المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى كونها لا تتخذ التدابير اللازمة والإجراءات الوقاية لحمايتهم من (كورونا) الأمر الذى رفع عدد المصابين إلى 19 اسيراً.