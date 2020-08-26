القرعاوي: إصابات الأسرى بفيروس (كورونا) أمر خطير سببه الإهمال

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة (حماس)، فتحي القرعاوي، أن إعلان سلطات سجون الاحتلال، اكتشاف 12 إصابة بفيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى أمر كبير وخطير.



وقال القرعاوي في تصريح وصل "دنيا الوطن": "هذا ما حذرنا منه، وكنا نتوقعه نظراً لحالات الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات، وعدم إجراء الفحوصات اللازمة للحالات المشتبه بها بالمرض".



وأشار القرعاوي إلى أن إدارة سجون الاحتلال لا تتبع مع الأسرى البروتوكلات الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، مما يزيد من احتمالية توسع وانتشار الفيروس بين الأسرى.



ولفت القرعاوي إلى أن خطر (كورونا) على الأسرى أكبر منه على غيرهم، حيث يعانون من إهمال طبي وإجراءات وقائية متعمدة من قبل إدارة سجون الاحتلال، وكل ذلك ضمن نهج متواصل للتنكيل بأسرانا.



وحمّل القرعاوي، سلطات الاحتلال، المسؤولية المباشرة عن سلامة الأسرى، وعن أية مضاعفات قد تنشأ نتيجة انتشار هذا الوباء بين الأسرى.



وطالب القرعاوي المؤسسات الحقوقية والصحية العالمية للتدخل بشكل عاجل من أجل إنقاذ أسرانا من بطش الاحتلال وإهماله المتعمد بحقهم.