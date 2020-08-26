شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات خاصة إسرائيلية.

وأفادت مديرية أوقاف القدس، أن 137 مستوطنًا، اقتحموا باحات الأقصى، على مجموعات متفرقة، وأدوا خلالها طقوساً تلمودية استفزازية.

وأوضحت أوقاف القدس، أن 56 مستوطناً و41 طالباً يهودياً، و40 سائحاً سياحة داخلية، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

ونشر أحد المستوطنين صورة له من داخل المسجد الأقصى، وفي الخلف منه قبة الصخرة، ويلبس كمامة كتب عليها "الهيكل الآن".

وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باستباحة المسجد الأقصى، تواصل فرض قيودها على دخول الفلسطينيين إلى المسجد، واحتجاز بعض الهويات الشخصية عند بواباته.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.

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