"المرور" بغزة: يُمنع منعاً باتاً تحريك أي مركبة على الطريق





وأضافت: من يخالف يعرض نفسه للمحاسبة القانونية.





ويتواصل لليوم الثاني على التوالي، حظر التجول في جميع محافظات قطاع غزة، والذي فرضته وزاة الداخلية والأمن الوطني، بعد الكشف عن إصابات بفيروس (كورونا) من خارج مراكز الحجر، لأول مرة منذ تفشي الوباء في العالم.

رام الله - دنيا الوطنحذرت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، المواطنين من التحرك بمركباتهم، في ظل حظر التجول المفروض في القطاع.وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه "تأكيداً لقرار اللجنة الوطنية لمواجهة جائحة (كورونا)، يُمنع منعاً باتاً تحريك أي مركبة على الطريق".