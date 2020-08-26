شؤون فلسطينية

المالكي يُثمن رفض القيادة السودانية الخضوع للابتزاز الأمريكي بتمرير مؤامرة التطبيع

المالكي يُثمن رفض القيادة السودانية الخضوع للابتزاز الأمريكي بتمرير مؤامرة التطبيع
رام الله - دنيا الوطن
رحب وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، بموقف جمهورية السودان الشقيق الرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال، كما عبر عنه رئيس الحكومة السودانية د. عبد الله حمدوك، خلال اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، وفقاً لما جاء البيان الصادر عن مجلس الوزراء السوداني يوم الثلاثاء الموافق 25/8/2020.

وأكد المالكي، أن هذا الموقف ليس بغريب عن مواقف السودان الأخوية التاريخية الصادقة، الملتزمة بقضايا الأمة، وفي مقدمتها قضية العرب والمسلمين الأولى القضية الفلسطينية، مثمناً رفض الحكومة السودانية لسياسة الابتزاز والضغوط الأمريكية التي حاولت ربط واشتراط عملية رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، بمسألة التطبيع مع إسرائيل.

كما حيا الوزير المالكي موقف الأحزاب السياسية السودانية المتمثلة في المكون المدني للمجلس الرئاسي، والتي عبرت عن رفضها لأية عملية تطبيع مع دولة الاحتلال، قبل إنهاء احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة، وليس قبل تحصيل الشعب الفلسطيني، كامل حريته واستقلاله على أرضه، وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية مقدساته الإسلامية والمسيحية.

كما وحيا موقف الشعب السوداني العروبي الأصيل، في ديمومة التعبير عن دعمه المطلق لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالحرية والاستقلال، ورفضه لكل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

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