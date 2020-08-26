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شؤون فلسطينية

فلسطيني يحصد جائزة "مايكروسوفت" العالمية للسنة السادسة

فلسطيني يحصد جائزة "مايكروسوفت" العالمية للسنة السادسة
رام الله - دنيا الوطن
قامت شركة مايكروسوفت العالمية للسنة السادسة على التوالي بمنح جائزة مايكروسوفت العالمية الخبير الأكثر قيمة للمستشار الدولي الفلسطيني وسيم عواد "Microsoft Most Valuable Professional – MVP".

وياتي هذا الإختيار ضمن منافسة عالمية تمت فيها تصفية عشرات الآلاف من خبراء التكونولوجيا حول العالم.

وتعتبر هذه الجائزة من أهم وأعلى الجوائز العالمية ، حيث يتم فيها المنافسة بناءً على مجموعة معايير معقدة وصارمة، يتم خلالها التنافس بين أعلام التكنولوجيا حول العالم.

إستطاع عواد انتزاع اللقب والجائزة للسنة السادسة على التوالي رغم المنافسة الشرسة، ويعد هذا إنجازاً دولياً كبيراً للعقول والطاقات الفلسطينية في المحافل الدولية.

الجدير بالذكر أن الخبير الدولي الدكتور وسيم عواد هو فلسطيني الأصل ويعتبر من أهم المغتربين الفلسطينيين الذين حققوا انجازات واسعة على عدة أصعدة في المجال العلمي التكنولوجي والابتكارات وتطوير الأعمال والإستراتيجات في اوروبا والشرق الأوسط ، وهو حاصل على عدة براءات اختراع ، تم تصنيفه كواحد من أفضل 10 خبراء تكنولوجيا على مستوى الشرق الأوسط بالإضافة الى صفته استشاري لكبرى الشركات في مجال الإستراتيجيات وتطوير الأعمال، وهو حاصل على اكثر من 37 شهادة دولية مع مرتبة الشرف الاولى .

مؤخراً تم الإستعانة بالدكتور عواد للمساهمة ضمن فريق أوروبي متخصص لتطوير نظام متطور يهدف الى تحديد شبكة المصابين بفايروس كوفيد-19 عبر إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي.

من جانب آخر تمكن عواد من إبتكار نظام متطور بإستخدام الذكاء الإصطناعي يستطيع إكتشاف وتحديد مدى إلتزام الأشخاص بمعايير الوقاية حسب بروتوكولات منظمة الصحة العالمية ، وتم تركيب وإختبار النظام لدى مجموعة من الانظمة الحكومية والمؤسسات في أوروبا والشرق الأوسط ، ويتم الآن التفاوض مع الدكتور عواد بهدف إتمام صفقة إستحواذ للنظام. الجدير بالذكر ان السيد عواد قد وضع شرط أساسي في هذه الصفقة وهي ان يتم منح النظام مجاناً لدولة فلسطين.



الدكتور عواد قام بتنفيذ وبناء مجموعة ضخمة من الانظمة المعقدة حول العالم ، حاصل على عدة جوائز في مجال الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا الإفتراضية والحوسبة السحابية وإستراتيجيات الأعمال والتخطيط ، حاصل على درجة 146 في اختبار الذكاء العالمي “”IQ والجدير بالذكر ان الذين يمتلكون هذا المستوى هم فقط أقل من 1% من البشر حول العالم.

بالإضافة الى ذلك عواد ساهم في العديد من الأبحاث العلمية الدولية ، وتمكّن من اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة في الكثير من الانظمة العالمية لمجموعة من الشركات الكبرى. عدا عن انه يقود فريق التدخل السريع للمهام المعقدة حول العالم .

الدكتور عواد شارك في الكثير من المنافسات العلمية الدولية كعضو ورئيس لجنة تحكيم، وتم اختياره وتكريمه كأفضل قائد ومدير لتطوير الاعمال الاستراتيجية في اوروبا.

يعد عواد واحد من اهم الإستشارين الذين يتم الاستعانة بهم في لجان التحقيق المتخصصة في عمليات الإختراق الالكترونية حول العالم ، حيث انه استطاع الوصول الى نتائج مدهشة في وقت قصير جداً ، بالإضافة انه تمكن من إحباط الكثير من الهجمات إلكترونية العالمية المعقدة ، التي شارك فيها عدد كبير من كبار الهكرز حول العالم.

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