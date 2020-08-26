شؤون فلسطينية

قوى ومؤسسات مخيم الجلزون تصدر بياناً بشأن مقتل رضيع على يد والدته

قوى ومؤسسات مخيم الجلزون تصدر بياناً بشأن مقتل رضيع على يد والدته
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت القوى الوطنية والإسلامية، ومؤسسات مخيم الجلزون، وعائلتا آل أبو الحيات، وآل عبد الحميد "إدريس" بيانًا بخصوص مقتل طفل رضيع اليوم الأربعاء.

وقال البيان: "تلقينا اليوم بكل أسف خبر مقتل الطفل الرضيع الذي نحتسبه عند الله شهيداً وطيراً من طيور الجنة.. ولذلك وجب علينا توضيح أن والدة الطفل هي معلمة ذات سمعة طيبة هي وعائلتها، وأن ما جرى معها نتيجة حالة مرضية وصدمة نفسية عانت منها قبل عدة أيام، وتجددت خلال هذا اليوم".

وثمنت القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات موقف عائلة آل الحيات الوطني والمشرف والمسؤول، والذين قدموا اليوم إلى بيت والد الأم وأكدوا على أن مصابهم واحد وأنهم عائلة واحدة وما حدث ما هو إلا قضاء الله وقدره، مؤكدين على وحدة الترابط الأُسَري، والنسيج المجتمعي في وطننا الأشم.

وحذر البيان، كافة المواقع الاجتماعية والصفحات من نشر الشائعات والصور التي تمس كرامة هذه العائلات الوطنية بمصابهم الجلل، مضيفًا: "نناشد أصحاب الضمائر الحية لتوجيه الخطاب الإعلامي بحفظ وصون كرامة هذه العائلات، ونساعد هذه الأم، لكي تخرج من مصابها الجلل لأن هذه الأم هي مربية ومعلمة بشهادة الجميع وشهادة اتحاد المعلمين في رام الله".

وختم البيان بالقول: "لنرحم مشاعر هذه العائلات؛ ولنؤكد على وحدة نسيجنا وترابطنا الأُسَري، رحم الله طفلنا وشافى الله أمه، داعين من الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وحمى الله وطننا من الفتن".

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