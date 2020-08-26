عاجل

  • "المرور" بغزة: يُمنع منعاً باتاً تحريك أي مركبة على الطريق

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: 5 إصابات مؤكدة بين الأسرى في سجن (عوفر)

نادي الأسير: 5 إصابات مؤكدة بين الأسرى في سجن (عوفر)
رام الله - دنيا الوطن
أبلغت إدارة سجن (عوفر) الأسرى صباح اليوم، عن وجود (5) إصابات مؤكدة بين صفوف الأسرى بفيروس (كورونا) في ثلاثة أقسام وهي: (17) و(14) و(21)، علماً أن قسمي (17) و(14) هي أقسام (المعبار) التي يقبع فيها المعتقلون الجدد.

وبين نادي الأسير، أن إدارة السجن، أغلقت الأقسام وتواصل أخذ العينات من الأسرى، ونقلت الأسرى المخالطين إلى ما تسميه "بالحجر"، ومن المحتمل في ضوء التطورات، أن يتم إغلاق أقسام أخرى، الأمر الذي ينذر بخطورة عالية، لم يشهدها الأسرى منذ انتشار الوباء في شهر آذار/ مارس الماضي.

وتابع النادي في بيانه، أنه وفي ضوء استمرار الإعلان عن إصابات بين صفوف الأسرى، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تستمر في تنفيذ حملات اعتقال يومية، وكان آخرها اعتقال (24) مواطناً من الضفة فجراً، وكذلك تستمر في استخدام الوباء كأداة تنكيل وترهيب وضغط تحديداً على المعتقلين الجدد، وتحويل مراكز التحقيق والتوقيف  إلى أماكن "حجر صحي" لا تتوفر فيها أدنى الظروف الصحية، تحديداً بمعتقلي (حوارة) و(عتصيون).

وطالب نادي الأسير مجدداً المنظمات الدولية الحقوقية وعلى رأسها الصليب الأحمر، بالضغط على الاحتلال بوقف الاعتقالات اليومية، وكذلك الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال مع استمرار انتشار الوباء، والضغط من أجل السماح بوجود لجنة طبية دولية محايدة تُشارك في معاينة الأسرى والتأكد من سلامتهم، كون أن المعلومات التي تصدر حتى الآن مصدرها إدارة سجون الاحتلال فقط، والتي تبقى محط شك.  

أخبار ذات صلة

&#34;المرور&#34; بغزة: يُمنع منعاً باتاً تحريك أي مركبة على الطريق

"المرور" بغزة: يُمنع منعاً باتاً تحريك أي مركبة على الطريق

لجنة الأسرى تحذر من تفشي (كورونا) في كافة السجون

لجنة الأسرى تحذر من تفشي (كورونا) في كافة السجون

فلسطيني يحصد جائزة &#34;مايكروسوفت&#34; العالمية للسنة السادسة

فلسطيني يحصد جائزة "مايكروسوفت" العالمية للسنة السادسة

حالة وفاة وثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) داخل قطاع غزة من غير المحجورين

حالة وفاة وثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) داخل قطاع غزة من غير المحجورين

&#34;الميزان&#34;: كارثة حقيقية تتهدد غزة بعد اكتشاف حالات كورونا

"الميزان": كارثة حقيقية تتهدد غزة بعد اكتشاف حالات كورونا

الصالح يبحث مع بعثة البنك الدولي خطة العمل المستقبلية

الصالح يبحث مع بعثة البنك الدولي خطة العمل المستقبلية

وزارتا شؤون المرأة والصحة توقعان مذكرة تعاون

وزارتا شؤون المرأة والصحة توقعان مذكرة تعاون

هيئة الأسرى: إصابة 12 أسيراً بفيروس (كورونا) في معتقل (عوفر)

هيئة الأسرى: إصابة 12 أسيراً بفيروس (كورونا) في معتقل (عوفر)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

لجنة الأسرى تحذر من تفشي (كورونا) في كافة السجون

لجنة الأسرى تحذر من تفشي (كورونا) في كافة السجون

فلسطيني يحصد جائزة &#34;مايكروسوفت&#34; العالمية للسنة السادسة

فلسطيني يحصد جائزة "مايكروسوفت" العالمية للسنة السادسة

نادي الأسير: 5 إصابات مؤكدة بين الأسرى في سجن (عوفر)

نادي الأسير: 5 إصابات مؤكدة بين الأسرى في سجن (عوفر)

&#34;الميزان&#34;: كارثة حقيقية تتهدد غزة بعد اكتشاف حالات كورونا

"الميزان": كارثة حقيقية تتهدد غزة بعد اكتشاف حالات كورونا

وزارتا شؤون المرأة والصحة توقعان مذكرة تعاون

وزارتا شؤون المرأة والصحة توقعان مذكرة تعاون

الصين تقدم مليون دولار لدعم برنامج (أونروا) للمعونة الغذائية في غزة

الصين تقدم مليون دولار لدعم برنامج (أونروا) للمعونة الغذائية في غزة

قوة خاصة إسرائيلية تختطف أسيراً محرراً من مخيم جنين

قوة خاصة إسرائيلية تختطف أسيراً محرراً من مخيم جنين

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

منوعات

عرض منزل نزار قباني للبيع يثير جدلًا.. والجمهور يستدعي كاظم الساهر

عرض منزل نزار قباني للبيع يثير جدلًا.. والجمهور يستدعي كاظم الساهر

مراد يلدريم: زوجتي المغربية كانت علاجًا لمرضي

مراد يلدريم: زوجتي المغربية كانت علاجًا لمرضي

أحمد عز يصر على حبس شقيقة زينة والحكم الخميس القادم

أحمد عز يصر على حبس شقيقة زينة والحكم الخميس القادم

ديمي لوفاتو تنشر صورتها بالبكيني دون تعديل: &#34;نعم لدي سلوليت&#34;

ديمي لوفاتو تنشر صورتها بالبكيني دون تعديل: "نعم لدي سلوليت"

شاهد.. الشيف بوراك: أصولي فلسطينية وعشت في قرية قرب الحدود السورية

شاهد.. الشيف بوراك: أصولي فلسطينية وعشت في قرية قرب الحدود السورية

سمية الخشاب غارقة في بحر من البرتقال .. جلسة تصوير غريبة

سمية الخشاب غارقة في بحر من البرتقال .. جلسة تصوير غريبة

شاهد: مشاهير أثرياء ولكن بخلاء..&#34;أحدهم لا يقدم إلا الشاي&#34;

شاهد: مشاهير أثرياء ولكن بخلاء.."أحدهم لا يقدم إلا الشاي"

شاهد: صور جريئة لـ &#34;ملك&#34; ابنة رانيا فريد شوقي في أول ظهور لها

شاهد: صور جريئة لـ "ملك" ابنة رانيا فريد شوقي في أول ظهور لها

شاهد: الفلسطينية ندى زيدان طليقة جورج وسوف تكشف أسرار جديدة عن علاقتهما

شاهد: الفلسطينية ندى زيدان طليقة جورج وسوف تكشف أسرار جديدة عن علاقتهما

شاهد: زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة: &#34;الأولاد أولادي 100% ولكن هالة ليست والدتهما&#34;

شاهد: زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة: "الأولاد أولادي 100% ولكن هالة ليست والدتهما"

عربي

السعودية تخسر موقعها كأكبر موردي النفط للصين وتتراجع إلى المركز الثالث

السعودية تخسر موقعها كأكبر موردي النفط للصين وتتراجع إلى المركز الثالث

مجدداً.. حفل زفاف وراء حصيلة (كورونا) القياسية في الأردن

مجدداً.. حفل زفاف وراء حصيلة (كورونا) القياسية في الأردن

العطش يخنق سكان (الحسكة) السورية بعد قطع تركيا المياه عنهم

العطش يخنق سكان (الحسكة) السورية بعد قطع تركيا المياه عنهم

فضيحة تسريبات وثائق تهزّ القطاع النفطي بالكويت

فضيحة تسريبات وثائق تهزّ القطاع النفطي بالكويت