شؤون فلسطينية

جمعية الشباب والبيئة تختتم أولى أنشطة مبادرة مناهضة خطاب الكراهية

جمعية الشباب والبيئة تختتم أولى أنشطة مبادرة مناهضة خطاب الكراهية
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت جمعية الشباب والبيئة وجمعية فارس العرب للتنمية والاعمال الخيرية، أولى أنشطة مبادرة مناهضة خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تأتي ضمن أنشطة وفعاليات مشروع الائتلاف الأهلي الفلسطيني للسلم الأهلي والوحدة الوطنية المنفذ من قبل مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية ومؤسسة ريفورم والممول من الحكومة السويسرية.

وتلقى 15 شاباً من نشطاء المجتمع الأهلي، 15 ساعة تدريبية لإعداد فريق شبابي يعمل على صناعة محتوى اعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناهض لخطاب الكراهية، وتخلل التدريب رصد خطاب الكراهية وآليات مناهضة خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتطرق اليوم الأخير للتدريب إلى إعداد الأوراق البحثية والدراسية، حيث سيكون مخرج التدريب ثلاثة أوراق بحثية يقوم المشاركين بأعدادها بأشراف خبير اعداد أوراق بحثية مجتمعية.

من جانبها، تحدثت الأستاذة سالي السماك منسقة المشاريع في بال ثينك للدراسات الاستراتيجية ، في افتتاح التدريب للشباب المشاركين عن أهمية دورهم في التمهيد لمجتمع فلسطيني متسامح ومتصالح، وتحدثت أيضا عن دور الائتلاف الفلسطيني في بناء الشراكة والتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة بهدف تعزيز الضغط المجتمعي تجاه تحقيق المصالحة الفلسطينية والسلم المجتمعي.

وأوضحت ان أعضاء الائتلاف والبالغ عددهم 50 مؤسسة في كافة انحاء فلسطين يقومون حاليا بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات المشتركة التي تدعو لتكاثف الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية .

إلى ذلك، أوضحت الأستاذة مريم عاشور منسقة المبادرة عن مؤسسة فارس العرب، أن فكرة المبادرة جاءت نتيجة وجود إشارات تدلل على زيادة تأثير خطاب الكراهية على الشارع الفلسطيني من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الامر الذي يهدد السلم الأهلي المجتمعي خاصة في ظل الانقسام الفلسطيني وحالة الارتباك السياسي التي تعيشها فلسطين في الفترة الحالية.

من ناحيته، أكد الأستاذ محمد لبد منسق المبادرة عن جمعية الشباب والبيئة أن الأوراق البحثية المخرجة من قبل المتدربين سيتم نقاشها في يوم دراسي لمناقشة الأوراق البحثية الثلاثة، بحضور مجموعة النشطاء المجتمعيين وأصحاب العلاقة من المؤسسات الحكومية، بالإضافة لدعم مخرجات وتوصيات هذه الأبحاث في محتوى الكتروني سيتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بمعدل وصول عالٍ، بالإضافة لحملة توعية عن خطورة خطاب الكراهية.

أخبار ذات صلة

أصحاب المخابز بغزة: الوضع تحت السيطرة والطحين موجود بوفرة

أصحاب المخابز بغزة: الوضع تحت السيطرة والطحين موجود بوفرة

أبو حسنة: (أونروا) تعمل وفق خطة طوارئ وخدماتنا ستمتد لغير اللاجئين بغزة

أبو حسنة: (أونروا) تعمل وفق خطة طوارئ وخدماتنا ستمتد لغير اللاجئين بغزة

(حشد): المخاطر الراهنة تستدعي تدخلاً دولياً لإجبار الاحتلال بالوفاء بواجباته تجاه غزة

(حشد): المخاطر الراهنة تستدعي تدخلاً دولياً لإجبار الاحتلال بالوفاء بواجباته تجاه غزة

طالع: جدول توزيع الكهرباء في قطاع غزة اليوم الأربعاء

طالع: جدول توزيع الكهرباء في قطاع غزة اليوم الأربعاء

التشريعي بغزة: اختطاف الاحتلال لأحمد عطون مخالفة واضحة للقانون الدولي

التشريعي بغزة: اختطاف الاحتلال لأحمد عطون مخالفة واضحة للقانون الدولي

97 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

97 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

أبو اسنينة: 33 ألف قرار هدم في بلدية الاحتلال بالقدس

أبو اسنينة: 33 ألف قرار هدم في بلدية الاحتلال بالقدس

مهجة القدس: الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه لليوم 31 على التوالي

مهجة القدس: الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه لليوم 31 على التوالي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

أصحاب المخابز بغزة: الوضع تحت السيطرة والطحين موجود بوفرة

أصحاب المخابز بغزة: الوضع تحت السيطرة والطحين موجود بوفرة

(حشد): المخاطر الراهنة تستدعي تدخلاً دولياً لإجبار الاحتلال بالوفاء بواجباته تجاه غزة

(حشد): المخاطر الراهنة تستدعي تدخلاً دولياً لإجبار الاحتلال بالوفاء بواجباته تجاه غزة

التشريعي بغزة: اختطاف الاحتلال لأحمد عطون مخالفة واضحة للقانون الدولي

التشريعي بغزة: اختطاف الاحتلال لأحمد عطون مخالفة واضحة للقانون الدولي

97 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

97 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

أبو اسنينة: 33 ألف قرار هدم في بلدية الاحتلال بالقدس

أبو اسنينة: 33 ألف قرار هدم في بلدية الاحتلال بالقدس

مهجة القدس: الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه لليوم 31 على التوالي

مهجة القدس: الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه لليوم 31 على التوالي

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: تحرير 33 محضر ضبط لتجار رفعوا الأسعار بالقطاع

"الاقتصاد" بغزة: تحرير 33 محضر ضبط لتجار رفعوا الأسعار بالقطاع

فلسطين للدراسات: ارتفاع أعداد الأسرى الذين أصيبوا بفيروس (كورونا) إلى 19 أسيراً

فلسطين للدراسات: ارتفاع أعداد الأسرى الذين أصيبوا بفيروس (كورونا) إلى 19 أسيراً

منوعات

شاهد: سوسن بدر ترقص على أغنية بالبنط العريض لـ&#34;الجسمي&#34;

شاهد: سوسن بدر ترقص على أغنية بالبنط العريض لـ"الجسمي"

شاهد: جورجينا تثير الجدل بخاتم ياقوت وشكوك حول حملها من كريستيانو رونالدو

شاهد: جورجينا تثير الجدل بخاتم ياقوت وشكوك حول حملها من كريستيانو رونالدو

عرض منزل نزار قباني للبيع يثير جدلًا.. والجمهور يستدعي كاظم الساهر

عرض منزل نزار قباني للبيع يثير جدلًا.. والجمهور يستدعي كاظم الساهر

مراد يلدريم: زوجتي المغربية كانت علاجًا لمرضي

مراد يلدريم: زوجتي المغربية كانت علاجًا لمرضي

ديمي لوفاتو تنشر صورتها بالبكيني دون تعديل: &#34;نعم لدي سلوليت&#34;

ديمي لوفاتو تنشر صورتها بالبكيني دون تعديل: "نعم لدي سلوليت"

شاهد.. الشيف بوراك: أصولي فلسطينية وعشت في قرية قرب الحدود السورية

شاهد.. الشيف بوراك: أصولي فلسطينية وعشت في قرية قرب الحدود السورية

سمية الخشاب غارقة في بحر من البرتقال .. جلسة تصوير غريبة

سمية الخشاب غارقة في بحر من البرتقال .. جلسة تصوير غريبة

شاهد: مشاهير أثرياء ولكن بخلاء..&#34;أحدهم لا يقدم إلا الشاي&#34;

شاهد: مشاهير أثرياء ولكن بخلاء.."أحدهم لا يقدم إلا الشاي"

شاهد: صور جريئة لـ &#34;ملك&#34; ابنة رانيا فريد شوقي في أول ظهور لها

شاهد: صور جريئة لـ "ملك" ابنة رانيا فريد شوقي في أول ظهور لها

شاهد: الفلسطينية ندى زيدان طليقة جورج وسوف تكشف أسرار جديدة عن علاقتهما

شاهد: الفلسطينية ندى زيدان طليقة جورج وسوف تكشف أسرار جديدة عن علاقتهما

عربي

السعودية تخسر موقعها كأكبر موردي النفط للصين وتتراجع إلى المركز الثالث

السعودية تخسر موقعها كأكبر موردي النفط للصين وتتراجع إلى المركز الثالث

مجدداً.. حفل زفاف وراء حصيلة (كورونا) القياسية في الأردن

مجدداً.. حفل زفاف وراء حصيلة (كورونا) القياسية في الأردن

العطش يخنق سكان (الحسكة) السورية بعد قطع تركيا المياه عنهم

العطش يخنق سكان (الحسكة) السورية بعد قطع تركيا المياه عنهم

فضيحة تسريبات وثائق تهزّ القطاع النفطي بالكويت

فضيحة تسريبات وثائق تهزّ القطاع النفطي بالكويت