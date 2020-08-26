حالة وفاة وثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) داخل قطاع غزة من غير المحجورين

قالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء: إن المواطن رباح لبد (61 عاماً) توفي جراء إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.



وأضافت: كانت حالة المواطن لبد حرجة، وتحت التنفس الصناعي، وتوفي أثناء نقله من مستشفى الإندونيسي إلى مستشفى غزة الأوروبي.



وتعد هذه أول وفاة بفيروس (كورونا) يسجلها القطاع، من غير المحجورين في مراكز الحجر الصحي.



وكانت وزارة الصحة، بغزة، أفادت اليوم الأربعاء، بتسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، من بينها المواطن لبد.



وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن حالتين في مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، إحداها في العناية المركزة وتحت التنفس الصناعي، بالإضافة إلى فتاة عشرينية من حي التفاح بغزة، ظهرت عليها أعراض.



وأضافت "الصحة": أن من بين الحالات، 6 من مخيم المغازي مخالطة للإصابات السابقة، وجار اتخاذ إجراءات العزل والتقصي.



رام الله - دنيا الوطن