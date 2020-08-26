دولي

وجه تحذيراً لـ (حزب الله).. نتنياهو يُعلق على الحدث الأمني قرب الحدود مع لبنان

وجه تحذيراً لـ (حزب الله).. نتنياهو يُعلق على الحدث الأمني قرب الحدود مع لبنان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على الحدث الأمني قرب الحدود مع لبنان، موجهاً تحذيراً إلى (حزب الله).

وقال في تغريدة عبر (تويتر): إن إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قيام (حزب الله) باطلاق النار على قواتنا، مضيفاً: أنه "لن نقبل بشن أي عدوان على مواطنينا، وسنرد بقوة على أي اعتداء كان"، وفق تعبيره.

وأضاف: "أنصح (حزب الله) بعدم تجربة قوة إسرائيل الضاربة، وهو يعرض الدولة اللبنانية مرة أخرى إلى خطر بسبب عدوانيته"، وفق زعمه.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، تفاصيل الحادث الأمني على حدود لبنان، وقال: إنه رد بقصف مواقع لـ (حزب الله).

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي: إنه متابعة للحادث الأمني في منطقة منارة على الحدود مع لبنان، والذي بدأ أمس في الساعة 22:40 مساءً، فالحديث عن تعرض قوات الجيش التي كانت تهم بنشاط ميداني لإطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية، دون وقوع إصابات.

وأضاف: لقد قامت القوات بإطلاق عشرات القنابل الضوئية والدخانية في المنطقة، وردًا على الحادث أغارت مروحيات حربية وطائرة أخرى على أهداف تابعة لمنظمة (حزب لله).

وقال المتحدث: إنه تم استهداف مواقع استطلاع تابعة لـ (حزب الله) في منطقة الحدود، فيما يعتبر الجيش الحكومة اللبنانية، مسؤولة عما يحدث انطلاقًا من أراضيها"، وفق تعبيره.

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