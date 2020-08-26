إعلام إسرائيلي: اتفاق التطبيع بين تل أبيب والخرطوم خلال أسابيع قليلة





وتوقع المصدر، الذي لم تكشف (مكان) عن هويته، بأن نشهد قريباً تطورات إيجابية في كل ما يخص العلاقات بين تل أبيب والخرطوم.





وقال المصدر، في ختام محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في السودان: إن الأمور تتقدم في الاتجاه الصحيح، وفق تعبيره.



في السياق نفسه، وأمام مؤتمر الحزب الجمهوري الأمريكي، قال بومبيو: إن "أحفادنا سيتعلمون في كتب التاريخ عن اتفاقية السلام بين إسرائيل ودولة الإمارات".



وفي غضون ذلك، نقلت مجلة (فورين بوليسي) الأميركية عن أعضاء نافذين في مجلسي الشيوخ والنواب قوله: إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، يقضي بأن تدفع الخرطوم تعويضات بمبلغ 335 مليون دولار كخطوة أخيرة، لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

رام الله - دنيا الوطننقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مسؤول أمريكي، وصفته بـ "كبير" قوله: بأن السودان سيعلن عن التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل في غضون أسابيع قليلة.