عربي

إعلام إسرائيلي: اتفاق التطبيع بين تل أبيب والخرطوم خلال أسابيع قليلة

إعلام إسرائيلي: اتفاق التطبيع بين تل أبيب والخرطوم خلال أسابيع قليلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مسؤول أمريكي، وصفته بـ "كبير" قوله: بأن السودان سيعلن عن التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل في غضون أسابيع قليلة.

وتوقع المصدر، الذي لم تكشف (مكان) عن هويته، بأن نشهد قريباً تطورات إيجابية في كل ما يخص العلاقات بين تل أبيب والخرطوم. 

وقال المصدر، في ختام محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في السودان: إن الأمور تتقدم في الاتجاه الصحيح، وفق تعبيره.

في السياق نفسه، وأمام مؤتمر الحزب الجمهوري الأمريكي، قال بومبيو: إن "أحفادنا سيتعلمون في كتب التاريخ عن اتفاقية السلام بين إسرائيل ودولة الإمارات".

وفي غضون ذلك، نقلت مجلة (فورين بوليسي) الأميركية عن أعضاء نافذين في مجلسي الشيوخ والنواب قوله: إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، يقضي بأن تدفع الخرطوم تعويضات بمبلغ 335 مليون دولار كخطوة أخيرة، لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

أخبار ذات صلة

السعودية تخسر موقعها كأكبر موردي النفط للصين وتتراجع إلى المركز الثالث

السعودية تخسر موقعها كأكبر موردي النفط للصين وتتراجع إلى المركز الثالث

مجدداً.. حفل زفاف وراء حصيلة (كورونا) القياسية في الأردن

مجدداً.. حفل زفاف وراء حصيلة (كورونا) القياسية في الأردن

العطش يخنق سكان (الحسكة) السورية بعد قطع تركيا المياه عنهم

العطش يخنق سكان (الحسكة) السورية بعد قطع تركيا المياه عنهم

فضيحة تسريبات وثائق تهزّ القطاع النفطي بالكويت

فضيحة تسريبات وثائق تهزّ القطاع النفطي بالكويت

أميركا تهاجم مجلس الأمن: غير شجاع بوجه إيران

أميركا تهاجم مجلس الأمن: غير شجاع بوجه إيران

اتفاق.. 335 مليون دولار تخرج السودان من قائمة الإرهاب

اتفاق.. 335 مليون دولار تخرج السودان من قائمة الإرهاب

مصر: 141 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 141 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قصف مواقع لـ (حزب الله).. جيش الاحتلال يوضح تفاصيل الحادث الأمني على حدود لبنان

قصف مواقع لـ (حزب الله).. جيش الاحتلال يوضح تفاصيل الحادث الأمني على حدود لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;الميزان&#34;: كارثة حقيقية تتهدد غزة بعد اكتشاف حالات كورونا

"الميزان": كارثة حقيقية تتهدد غزة بعد اكتشاف حالات كورونا

وزارتا شؤون المرأة والصحة توقعان مذكرة تعاون

وزارتا شؤون المرأة والصحة توقعان مذكرة تعاون

الصين تقدم مليون دولار لدعم برنامج (أونروا) للمعونة الغذائية في غزة

الصين تقدم مليون دولار لدعم برنامج (أونروا) للمعونة الغذائية في غزة

قوة خاصة إسرائيلية تختطف أسيراً محرراً من مخيم جنين

قوة خاصة إسرائيلية تختطف أسيراً محرراً من مخيم جنين

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الأوضاع الصحية للأسيرين حروب وأبو ظاهر

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الأوضاع الصحية للأسيرين حروب وأبو ظاهر

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة خطيرة في حادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابة خطيرة في حادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

منوعات

عرض منزل نزار قباني للبيع يثير جدلًا.. والجمهور يستدعي كاظم الساهر

عرض منزل نزار قباني للبيع يثير جدلًا.. والجمهور يستدعي كاظم الساهر

مراد يلدريم: زوجتي المغربية كانت علاجًا لمرضي

مراد يلدريم: زوجتي المغربية كانت علاجًا لمرضي

أحمد عز يصر على حبس شقيقة زينة والحكم الخميس القادم

أحمد عز يصر على حبس شقيقة زينة والحكم الخميس القادم

ديمي لوفاتو تنشر صورتها بالبكيني دون تعديل: &#34;نعم لدي سلوليت&#34;

ديمي لوفاتو تنشر صورتها بالبكيني دون تعديل: "نعم لدي سلوليت"

شاهد.. الشيف بوراك: أصولي فلسطينية وعشت في قرية قرب الحدود السورية

شاهد.. الشيف بوراك: أصولي فلسطينية وعشت في قرية قرب الحدود السورية

سمية الخشاب غارقة في بحر من البرتقال .. جلسة تصوير غريبة

سمية الخشاب غارقة في بحر من البرتقال .. جلسة تصوير غريبة

شاهد: مشاهير أثرياء ولكن بخلاء..&#34;أحدهم لا يقدم إلا الشاي&#34;

شاهد: مشاهير أثرياء ولكن بخلاء.."أحدهم لا يقدم إلا الشاي"

شاهد: صور جريئة لـ &#34;ملك&#34; ابنة رانيا فريد شوقي في أول ظهور لها

شاهد: صور جريئة لـ "ملك" ابنة رانيا فريد شوقي في أول ظهور لها

شاهد: الفلسطينية ندى زيدان طليقة جورج وسوف تكشف أسرار جديدة عن علاقتهما

شاهد: الفلسطينية ندى زيدان طليقة جورج وسوف تكشف أسرار جديدة عن علاقتهما

شاهد: زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة: &#34;الأولاد أولادي 100% ولكن هالة ليست والدتهما&#34;

شاهد: زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة: "الأولاد أولادي 100% ولكن هالة ليست والدتهما"

عربي

السعودية تخسر موقعها كأكبر موردي النفط للصين وتتراجع إلى المركز الثالث

السعودية تخسر موقعها كأكبر موردي النفط للصين وتتراجع إلى المركز الثالث

العطش يخنق سكان (الحسكة) السورية بعد قطع تركيا المياه عنهم

العطش يخنق سكان (الحسكة) السورية بعد قطع تركيا المياه عنهم

فضيحة تسريبات وثائق تهزّ القطاع النفطي بالكويت

فضيحة تسريبات وثائق تهزّ القطاع النفطي بالكويت

أميركا تهاجم مجلس الأمن: غير شجاع بوجه إيران

أميركا تهاجم مجلس الأمن: غير شجاع بوجه إيران