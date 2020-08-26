وزارتا شؤون المرأة والصحة توقعان مذكرة تعاون

وقعت وزارة شؤون المرأة، ممثلة بوزيرتها، د. آمال حمد، ووزارة الصحة، ممثلة بوزيرتها د. مي الكيلة، في مقر وزارة الصحة، بمدينة رام الله، مذكرة تعاون لمأسسة وتضمين قضايا النوع الاجتماعي، وتمكين المرأة في مختلف القطاعات، بحضور كادر من الوزارتين.





وأكدت حمد أن الاتفاقية تهدف إلى إدماج قضايا النوع الاجتماعي في برنامج الموازنة والخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية في القطاع الصحي، إضافة إلى بناء قدرات العاملين والعاملات وتوعيتهم حول قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.



وشددت حمد على ضرورة تطوير منظومة التشريع ذات العلاقة بعمل القطاع الصحي، خاصة نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، ودليل إجراءات العمل الموحد، وبروتوكولات العمل الصحي.



وبدورها، أكدت الكيلة على أهمية التعاون مع وزارة شؤون المرأة في المجال الصحي، بموجب الاتفاقية التي وقعت، وستعمل على تزويد وزارة شؤون المرأة بتقرير سنوي عن واقع المرأة في القطاع الصحي، والإنجازات التي تم تحقيقها، وفقاً لمؤشرات مصنفة حسب الجنس والعمر والمنطقة الجغرافية، للاستفادة منها في إعداد التقارير الخاصة بقرار مجلس الأمن رقم (1325) والاتفاقات الدولية والمشاركة في الفعاليات الوطنية الخاصة بالمرأة، كاليوم الوطني للمرأة، وحملة الـ 16 يوماً، والثامن من آذار.



وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم العمل على إعداد دراسات خاصة بقضايا المرأة في القطاع الصحي، من قبل معهد سياسات النوع الاجتماعي، وبناء قدرات الموظفات والموظفين في وحدات النوع الاجتماعي والتخطيط والشؤون القانونية، وتنفيذ التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي، وتعزيز قيم المساواة والعدالة والإنصاف في بيئة عمل القطاع الصحي، وفقاً للمرجعيات الدولية.

رام الله - دنيا الوطن