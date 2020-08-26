هيئة الأسرى: إصابة 12 أسيراً بفيروس (كورونا) في معتقل (عوفر)

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء، إصابة 12 أسيرا في معتقل "عوفر" بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح أبو بكر، أن معلومات وصلت لمحامي الهيئة تفيد بإصابة 12 أسيرا في قسم (21) في "عوفر" بالفيروس وفق (وكالة الأنباء الرسمية).





وأشار إلى أن إدارة المعتقل قد أغلقت القسم الذي يحتجز فيه 160 أسيرا، وقد تم عزل الأسرى المصابين.





وأعرب أبو بكر عن تخوفه من زيادة عدد الاصابات بسبب الاهمال الطبي، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

رام الله - دنيا الوطن