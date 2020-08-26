شؤون فلسطينية

"الخارجية" تُصدر تقريرها اليومي بشأن تطورات (كورونا) وسط الجاليات الفلسطينية

"الخارجية" تُصدر تقريرها اليومي بشأن تطورات (كورونا) وسط الجاليات الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الخارجية والمغتربين 233 حالة وفاة (3 السعودية)، 5612 إصابة (174 أمريكا، 35 قطر)، 1910 حالة تعافٍ (59 قطر) في صفوف جالياتنا في العالم، وعدم تسجيل أية وفاة في صفوف الجالية في أمريكا لليوم الثامن على التوالي.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، بأن دفعة جديدة من الأحباب العالقين في الوطن، غادرت صباح هذا اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة، وأفادنا الفريق بمغادرة مجموعة من الأشخاص ظهر هذا اليوم، في طريقهم إلى نيكاراغوا، وذلك للالتحاق بأسرهم وأعمالهم.

كما أفاد الفريق بوصول دفعة جديدة من الأحباب العالقين في الإمارات العربية المتحدة، ظهر هذا اليوم إلى أرض الوطن، مؤكداً أن السفير أحمد الديك كان في وداع المغادرين، واستقبال القادمين إلى أرض الوطن.

وأفاد الفريق أن سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، سجلت 3 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية بسبب فيروس (كورونا)، للمواطنين عبد العزيز سليمان أحمد بركة (83 عاماًً)، والمواطن عدنان محمود سالم شبير (54 عاماً)، والمواطنة خديجة محمد غراب (91 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية إلى 74 حالة.

كما أفادنا فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن، دالاس، أوهايو، واشنطن، شيكاغو، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3372 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الثامن على التوالي في صفوف الجالية؛ ليبقى العدد 72 حالة.

أفادتنا سفارة دولة فلسطين لدى قطر، بتسجيل 35 إصابة جديدة في صفوف الجالية؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 980، منها 74 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، 23 حالة نشطة تحت العلاج في المستشفى، ولكنها ليست حرجة، و4 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى، فيما سجلت 59 حالة تعافٍ جديدة؛ ليرتفع عدد المتعافين تماماً إلى 871 حالة، وسجلت 8 حالات وفاة سابقة.

أخبار ذات صلة

وزارتا شؤون المرأة والصحة توقعان مذكرة تعاون

وزارتا شؤون المرأة والصحة توقعان مذكرة تعاون

هيئة الأسرى: إصابة 12 أسيراً بفيروس (كورونا) في معتقل (عوفر)

هيئة الأسرى: إصابة 12 أسيراً بفيروس (كورونا) في معتقل (عوفر)

الصين تقدم مليون دولار لدعم برنامج (أونروا) للمعونة الغذائية في غزة

الصين تقدم مليون دولار لدعم برنامج (أونروا) للمعونة الغذائية في غزة

قوة خاصة إسرائيلية تختطف أسيراً محرراً من مخيم جنين

قوة خاصة إسرائيلية تختطف أسيراً محرراً من مخيم جنين

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الأوضاع الصحية للأسيرين حروب وأبو ظاهر

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الأوضاع الصحية للأسيرين حروب وأبو ظاهر

الشرطة: مقتل طفل رضيع (5 أشهر) على يد والدته شمالي رام الله

الشرطة: مقتل طفل رضيع (5 أشهر) على يد والدته شمالي رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

وزارتا شؤون المرأة والصحة توقعان مذكرة تعاون

وزارتا شؤون المرأة والصحة توقعان مذكرة تعاون

قوة خاصة إسرائيلية تختطف أسيراً محرراً من مخيم جنين

قوة خاصة إسرائيلية تختطف أسيراً محرراً من مخيم جنين

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الأوضاع الصحية للأسيرين حروب وأبو ظاهر

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الأوضاع الصحية للأسيرين حروب وأبو ظاهر

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة خطيرة في حادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابة خطيرة في حادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

بينهم قيادي بـ (حماس).. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

بينهم قيادي بـ (حماس).. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

فلسطين للدراسات: 270 ألف شيكل غرامات إسرائيلية بحق الأطفال منذ بداية العام

فلسطين للدراسات: 270 ألف شيكل غرامات إسرائيلية بحق الأطفال منذ بداية العام

منوعات

شاهد.. الشيف بوراك: أصولي فلسطينية وعشت في قرية قرب الحدود السورية

شاهد.. الشيف بوراك: أصولي فلسطينية وعشت في قرية قرب الحدود السورية

سمية الخشاب غارقة في بحر من البرتقال .. جلسة تصوير غريبة

سمية الخشاب غارقة في بحر من البرتقال .. جلسة تصوير غريبة

شاهد: مشاهير أثرياء ولكن بخلاء..&#34;أحدهم لا يقدم إلا الشاي&#34;

شاهد: مشاهير أثرياء ولكن بخلاء.."أحدهم لا يقدم إلا الشاي"

شاهد: صور جريئة لـ &#34;ملك&#34; ابنة رانيا فريد شوقي في أول ظهور لها

شاهد: صور جريئة لـ "ملك" ابنة رانيا فريد شوقي في أول ظهور لها

شاهد: الفلسطينية ندى زيدان طليقة جورج وسوف تكشف أسرار جديدة عن علاقتهما

شاهد: الفلسطينية ندى زيدان طليقة جورج وسوف تكشف أسرار جديدة عن علاقتهما

شاهد: زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة: &#34;الأولاد أولادي 100% ولكن هالة ليست والدتهما&#34;

شاهد: زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة: "الأولاد أولادي 100% ولكن هالة ليست والدتهما"

لماذا تتكرر لقاءات براد بيت وأنجلينا جولي سراَ؟

لماذا تتكرر لقاءات براد بيت وأنجلينا جولي سراَ؟

إصابة اليوتيوبر المصرية مي عبدالرحمن بجلطة في الرئة

إصابة اليوتيوبر المصرية مي عبدالرحمن بجلطة في الرئة

شاهد مسابقة رقص شرقي بين دانا حمدان بغرفة نومها ورانيا يوسف

شاهد مسابقة رقص شرقي بين دانا حمدان بغرفة نومها ورانيا يوسف

فنانة شهيرة: &#34;مش لاقية راجل يملى عيني&#34;

فنانة شهيرة: "مش لاقية راجل يملى عيني"

عربي

السعودية تخسر موقعها كأكبر موردي النفط للصين وتتراجع إلى المركز الثالث

السعودية تخسر موقعها كأكبر موردي النفط للصين وتتراجع إلى المركز الثالث

العطش يخنق سكان (الحسكة) السورية بعد قطع تركيا المياه عنهم

العطش يخنق سكان (الحسكة) السورية بعد قطع تركيا المياه عنهم

فضيحة تسريبات وثائق تهزّ القطاع النفطي بالكويت

فضيحة تسريبات وثائق تهزّ القطاع النفطي بالكويت

أميركا تهاجم مجلس الأمن: غير شجاع بوجه إيران

أميركا تهاجم مجلس الأمن: غير شجاع بوجه إيران