"الخارجية" تُصدر تقريرها اليومي بشأن تطورات (كورونا) وسط الجاليات الفلسطينية



وأفاد الفريق أن سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، سجلت 3 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية بسبب فيروس (كورونا)، للمواطنين عبد العزيز سليمان أحمد بركة (83 عاماًً)، والمواطن عدنان محمود سالم شبير (54 عاماً)، والمواطنة خديجة محمد غراب (91 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية إلى 74 حالة.



كما أفادنا فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن، دالاس، أوهايو، واشنطن، شيكاغو، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3372 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الثامن على التوالي في صفوف الجالية؛ ليبقى العدد 72 حالة.



أفادتنا سفارة دولة فلسطين لدى قطر، بتسجيل 35 إصابة جديدة في صفوف الجالية؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 980، منها 74 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، 23 حالة نشطة تحت العلاج في المستشفى، ولكنها ليست حرجة، و4 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى، فيما سجلت 59 حالة تعافٍ جديدة؛ ليرتفع عدد المتعافين تماماً إلى 871 حالة، وسجلت 8 حالات وفاة سابقة.

رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الخارجية والمغتربين 233 حالة وفاة (3 السعودية)، 5612 إصابة (174 أمريكا، 35 قطر)، 1910 حالة تعافٍ (59 قطر) في صفوف جالياتنا في العالم، وعدم تسجيل أية وفاة في صفوف الجالية في أمريكا لليوم الثامن على التوالي.وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، بأن دفعة جديدة من الأحباب العالقين في الوطن، غادرت صباح هذا اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة، وأفادنا الفريق بمغادرة مجموعة من الأشخاص ظهر هذا اليوم، في طريقهم إلى نيكاراغوا، وذلك للالتحاق بأسرهم وأعمالهم.كما أفاد الفريق بوصول دفعة جديدة من الأحباب العالقين في الإمارات العربية المتحدة، ظهر هذا اليوم إلى أرض الوطن، مؤكداً أن السفير أحمد الديك كان في وداع المغادرين، واستقبال القادمين إلى أرض الوطن.