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السعودية تخسر موقعها كأكبر موردي النفط للصين وتتراجع إلى المركز الثالث

السعودية تخسر موقعها كأكبر موردي النفط للصين وتتراجع إلى المركز الثالث
رام الله - دنيا الوطن
خسرت السعودية موقعها كأكبر مصدري النفط إلى الصين لأول مرة في عامين، بعد انخفاض صادراتها من الخام في تموز/ يوليو، وذلك إثر خفض تاريخي للإنتاج؛ لمواجهة تراجع الطلب على الوقود وأسعاره، بسبب جائحة فيروس (كورونا) وباتت روسيا أكبر موردي النفط للصين فيما جاء العراق في المركز الثاني.

تراجعت صادرات الخام السعودية للصين في تموز/ يوليو، لتفقد المملكة موقعها كأكبر الدول المصدرة للخام للصين لأول مرة في عامين، بعد خفض تاريخي للإنتاج لمواجهة انخفاض الطلب على الوقود وأسعاره بسبب جائحة (كوفيد- 19) وفق (فرانس 24).

وكشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك الثلاثاء، أن السعودية شحنت 5,36 مليون طن للصين الشهر الماضي، ما يوازي 1,26 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 8,88 مليون طن في يونيو/حزيران و6,99 مليون طن في تموز/ يوليو العام الماضي.

في المقابل، شحنت روسيا التي تصدرت الموردين للصين في تموز/ يوليو، 7,38 مليون طن ما يوازي 1,74 مليون برميل يوميا، وجاء العراق في المركز الثاني وبلغت صادراته للصين 5,79 مليون طن.

لكن العراق أخفق في الوفاء بهدف خفض الإنتاج في مايو/أيار وحزيران/ يونيو بموجب اتفاق بين أعضاء في منظمة أوبك وحلفاء لهم، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض يعادل نحو عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي لدعم الأسعار.

وقال العراق: إنه سيخفض 400 ألف برميل يومياً إضافياً في شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر إلى جانب 850 ألف برميل يلتزم بها بموجب اتفاق (أوبك+).

كما ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة 139 بالمئة في تموز/ يوليو على أساس سنوي إلى 3,7 مليون طن، إذ عزز صائدو الصفقات في الصين المشتريات من الخامات الأمريكية حين تحولت أسعار العقود الآجلة للخام سلباً في نيسان/ أبريل.

واستوردت الصين 387 ألفاً و792 طناً من النفط من ماليزيا في تموز/ يوليو بانخفاض 71% عنه قبل شهر حسب البيانات.

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