عاجل

  • روسيا: تسجيل 4676 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و115 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

  • إغلاق البنك الإسلامي الفلسطيني فرع طوباس ومدرسة "نبيه المصري" لمدة 48 ساعة للتعقيم وفحص المخالطين

  • محافظة طوباس: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) لمعلمة وموظف بنك في المدينة

عربي

مجدداً.. حفل زفاف وراء حصيلة (كورونا) القياسية في الأردن

مجدداً.. حفل زفاف وراء حصيلة (كورونا) القياسية في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، إن 33 إصابة (كورونا) من المسجلة يوم الثلاثاء، سببها حفل زفاف في منطقة ماركا.

وأضاف جابر لـ (عمون) المحلية، أن الاجهزة المعنية، قامت بحجر عدد من الحاضرين لحفل الزفاف، مشيراً إلى أن فرق التقصي الوبائي تقوم بحصر عدد الذين حضروا الحفل.

وعن تسجيل اصابات قياسية الثلاثاء، وصلت إلى 63 اصابة محلية و14 خارجية، أكد جابر أن الوضع الوبائي بخلاف اصابات حفل زفاف ماركا في الوضع الاعتيادي.

ولفت إلى أن الوزارة، وضعت مع شركائها خططاً مسبقة في حال ازدياد الإصابات عن حاجز ألف إصابة، ضارباً المستشفى الميداني في منطقة خو مثالاً على بدائل المستشفيات في حال ارتفاع الإصابات.

وكان سجل الأردن، اليوم الثلاثاء أعلى حصيلة إصابات يومية منذ ظهور فيروس (كورونا)، حيث سجل في المملكة 77 إصابة منها 63 محلية و14 من الخارج.

وبحسب الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة سجلت 57 حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها 54 حالة مخالطة لمصابين سابقين، و3 حالات تحت الاستقصاء.

كما سجلت 5 حالات في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين، وحالة واحدة في محافظة معان، مخالط لمصاب سابق.

أما الحالات الخارجية وعددها 14 هي لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر، 5 من أمريكا، و4 من السعوديّة و2 من البحرين، و2 من الإمارات، و1 من العراق.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1716 حالة.

كما سُجّلت الثلاثاء 9 حالات شفاء، 4 منها في مستشفى الأمير حمزة، و(5) في المنطقة الخاصّة لعزل المصابين في البحر الميّت.

وتمّ إجراء 10569 فحصاً مخبريّاً، ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت في الأردن حتى الآن 763137 فحصاً.

وفي مساء الثلاثاء أعلن عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في محافظة إربد إحداها تعود لفتاة في الثامنة عشرة من عمرها، وتقطن في حي المطارق بالقرب من منطقة ظهرت فيها إصابة سابقة، والاخرى تعود لسيدة خمسينية تقطن بلواء المزار الشمالي.

وأعلن محافظ العاصمة، الدكتور سعد الشهاب، عزل 15 بناية في عمان، منها 3 في ماركا الجنوبية و3 في سحاب، وذلك بعد اكتشاف إصابات (كورونا) فيها.

وقال الشهاب، إن البنايات تقع في مناطق الموقر/ الذهيبة الغربية والبنيات وجبل القصور وجبل النزهة وجبل المنارة وجاوا وجبل التاج وصالحة العابد والياسمين.

أخبار ذات صلة

السعودية تخسر موقعها كأكبر موردي النفط للصين وتتراجع إلى المركز الثالث

السعودية تخسر موقعها كأكبر موردي النفط للصين وتتراجع إلى المركز الثالث

العطش يخنق سكان (الحسكة) السورية بعد قطع تركيا المياه عنهم

العطش يخنق سكان (الحسكة) السورية بعد قطع تركيا المياه عنهم

فضيحة تسريبات وثائق تهزّ القطاع النفطي بالكويت

فضيحة تسريبات وثائق تهزّ القطاع النفطي بالكويت

أميركا تهاجم مجلس الأمن: غير شجاع بوجه إيران

أميركا تهاجم مجلس الأمن: غير شجاع بوجه إيران

اتفاق.. 335 مليون دولار تخرج السودان من قائمة الإرهاب

اتفاق.. 335 مليون دولار تخرج السودان من قائمة الإرهاب

مصر: 141 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 141 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قصف مواقع لـ (حزب الله).. جيش الاحتلال يوضح تفاصيل الحادث الأمني على حدود لبنان

قصف مواقع لـ (حزب الله).. جيش الاحتلال يوضح تفاصيل الحادث الأمني على حدود لبنان

شاهد: الجيش الإسرائيلي يُعلن عن حدث أمني على الحدود مع لبنان

شاهد: الجيش الإسرائيلي يُعلن عن حدث أمني على الحدود مع لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

قوة خاصة إسرائيلية تختطف أسيراً محرراً من مخيم جنين

قوة خاصة إسرائيلية تختطف أسيراً محرراً من مخيم جنين

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الأوضاع الصحية للأسيرين حروب وأبو ظاهر

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الأوضاع الصحية للأسيرين حروب وأبو ظاهر

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة خطيرة في حادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابة خطيرة في حادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

فلسطين للدراسات: 270 ألف شيكل غرامات إسرائيلية بحق الأطفال منذ بداية العام

فلسطين للدراسات: 270 ألف شيكل غرامات إسرائيلية بحق الأطفال منذ بداية العام

بحر: ندعو المواطنين للالتزام بتوجيهات اللجنة العليا لمواجهة جائحة (كورونا)

بحر: ندعو المواطنين للالتزام بتوجيهات اللجنة العليا لمواجهة جائحة (كورونا)

شبكة المنظمات الاهلية: قرارات الهدم الواسعة بالقدس لاجتثاث الوجود الفلسطيني منها

شبكة المنظمات الاهلية: قرارات الهدم الواسعة بالقدس لاجتثاث الوجود الفلسطيني منها

منوعات

سمية الخشاب غارقة في بحر من البرتقال .. جلسة تصوير غريبة

سمية الخشاب غارقة في بحر من البرتقال .. جلسة تصوير غريبة

شاهد: مشاهير أثرياء ولكن بخلاء..&#34;أحدهم لا يقدم إلا الشاي&#34;

شاهد: مشاهير أثرياء ولكن بخلاء.."أحدهم لا يقدم إلا الشاي"

شاهد: صور جريئة لـ &#34;ملك&#34; ابنة رانيا فريد شوقي في أول ظهور لها

شاهد: صور جريئة لـ "ملك" ابنة رانيا فريد شوقي في أول ظهور لها

شاهد: الفلسطينية ندى زيدان طليقة جورج وسوف تكشف أسرار جديدة عن علاقتهما

شاهد: الفلسطينية ندى زيدان طليقة جورج وسوف تكشف أسرار جديدة عن علاقتهما

شاهد: زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة: &#34;الأولاد أولادي 100% ولكن هالة ليست والدتهما&#34;

شاهد: زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة: "الأولاد أولادي 100% ولكن هالة ليست والدتهما"

لماذا تتكرر لقاءات براد بيت وأنجلينا جولي سراَ؟

لماذا تتكرر لقاءات براد بيت وأنجلينا جولي سراَ؟

إصابة اليوتيوبر المصرية مي عبدالرحمن بجلطة في الرئة

إصابة اليوتيوبر المصرية مي عبدالرحمن بجلطة في الرئة

شاهد مسابقة رقص شرقي بين دانا حمدان بغرفة نومها ورانيا يوسف

شاهد مسابقة رقص شرقي بين دانا حمدان بغرفة نومها ورانيا يوسف

فنانة شهيرة: &#34;مش لاقية راجل يملى عيني&#34;

فنانة شهيرة: "مش لاقية راجل يملى عيني"

صورة: لن تصدّقوا كيف كان شكل (هازال كايا) قبل الشهرة

صورة: لن تصدّقوا كيف كان شكل (هازال كايا) قبل الشهرة

عربي

السعودية تخسر موقعها كأكبر موردي النفط للصين وتتراجع إلى المركز الثالث

السعودية تخسر موقعها كأكبر موردي النفط للصين وتتراجع إلى المركز الثالث

العطش يخنق سكان (الحسكة) السورية بعد قطع تركيا المياه عنهم

العطش يخنق سكان (الحسكة) السورية بعد قطع تركيا المياه عنهم

فضيحة تسريبات وثائق تهزّ القطاع النفطي بالكويت

فضيحة تسريبات وثائق تهزّ القطاع النفطي بالكويت

أميركا تهاجم مجلس الأمن: غير شجاع بوجه إيران

أميركا تهاجم مجلس الأمن: غير شجاع بوجه إيران