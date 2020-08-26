مجدداً.. حفل زفاف وراء حصيلة (كورونا) القياسية في الأردن

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، إن 33 إصابة (كورونا) من المسجلة يوم الثلاثاء، سببها حفل زفاف في منطقة ماركا.



وأضاف جابر لـ (عمون) المحلية، أن الاجهزة المعنية، قامت بحجر عدد من الحاضرين لحفل الزفاف، مشيراً إلى أن فرق التقصي الوبائي تقوم بحصر عدد الذين حضروا الحفل.



وعن تسجيل اصابات قياسية الثلاثاء، وصلت إلى 63 اصابة محلية و14 خارجية، أكد جابر أن الوضع الوبائي بخلاف اصابات حفل زفاف ماركا في الوضع الاعتيادي.



ولفت إلى أن الوزارة، وضعت مع شركائها خططاً مسبقة في حال ازدياد الإصابات عن حاجز ألف إصابة، ضارباً المستشفى الميداني في منطقة خو مثالاً على بدائل المستشفيات في حال ارتفاع الإصابات.



وكان سجل الأردن، اليوم الثلاثاء أعلى حصيلة إصابات يومية منذ ظهور فيروس (كورونا)، حيث سجل في المملكة 77 إصابة منها 63 محلية و14 من الخارج.



وبحسب الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة سجلت 57 حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها 54 حالة مخالطة لمصابين سابقين، و3 حالات تحت الاستقصاء.



كما سجلت 5 حالات في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين، وحالة واحدة في محافظة معان، مخالط لمصاب سابق.



أما الحالات الخارجية وعددها 14 هي لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر، 5 من أمريكا، و4 من السعوديّة و2 من البحرين، و2 من الإمارات، و1 من العراق.



وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1716 حالة.



كما سُجّلت الثلاثاء 9 حالات شفاء، 4 منها في مستشفى الأمير حمزة، و(5) في المنطقة الخاصّة لعزل المصابين في البحر الميّت.



وتمّ إجراء 10569 فحصاً مخبريّاً، ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت في الأردن حتى الآن 763137 فحصاً.



وفي مساء الثلاثاء أعلن عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في محافظة إربد إحداها تعود لفتاة في الثامنة عشرة من عمرها، وتقطن في حي المطارق بالقرب من منطقة ظهرت فيها إصابة سابقة، والاخرى تعود لسيدة خمسينية تقطن بلواء المزار الشمالي.



وأعلن محافظ العاصمة، الدكتور سعد الشهاب، عزل 15 بناية في عمان، منها 3 في ماركا الجنوبية و3 في سحاب، وذلك بعد اكتشاف إصابات (كورونا) فيها.



وقال الشهاب، إن البنايات تقع في مناطق الموقر/ الذهيبة الغربية والبنيات وجبل القصور وجبل النزهة وجبل المنارة وجاوا وجبل التاج وصالحة العابد والياسمين.