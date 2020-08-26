شؤون فلسطينية

قوة خاصة إسرائيلية تختطف أسيراً محرراً من مخيم جنين

قوة خاصة إسرائيلية تختطف أسيراً محرراً من مخيم جنين
رام الله - دنيا الوطن
اختطفت قوة خاصة إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، أسيراً محرراً من مخيم جنين.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن قوة إسرائيلية خاصة، متخفية بسيارة مدنية، اقتحمت المخيم واختطفت الأسير المحرر يوسف جمال الزبيدي، أثناء عمله داخل مطعمه في المخيم.

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