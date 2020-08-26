الهند: 60 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لليوم الثامن على التوالي

سجلت الهند، اليوم الأربعاء، ما يربو على 60 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، لليوم الثامن على التوالي.





وبذلك يتجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس، 3.2 مليون، وفق بيانات وزارة الصحة في البلاد، التي تحتل المركز الثالث عالمياً من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.



كما سلجت البلاد 1059 حالة وفاة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 59449.





رام الله - دنيا الوطن