سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ سلفيت، اللواء د. عبدالله كميل، اليوم الأربعاء، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في المحافظة.
ووفق تصريح لكميل عبر صفحة المحافظة، على (فيسبوك)، فإن الحالات موزعة بواقع إصابتين في "كفرالديك"، وإصابة واحدة في "مسحة" وإصابة واحدة في "دير بلوط".
وتقوم طواقم الطب الوقائي بحصر خارطة المخالطين وإجراء اللازم.
أعلن محافظ سلفيت، اللواء د. عبدالله كميل، اليوم الأربعاء، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في المحافظة.
ووفق تصريح لكميل عبر صفحة المحافظة، على (فيسبوك)، فإن الحالات موزعة بواقع إصابتين في "كفرالديك"، وإصابة واحدة في "مسحة" وإصابة واحدة في "دير بلوط".
وتقوم طواقم الطب الوقائي بحصر خارطة المخالطين وإجراء اللازم.
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