هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، من تفاقم الظروف الصحية للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على إضراب بعضهم، وتعمد إدارة المعتقلات عزلهم واحتجازهم بظروف قاسية وصعبة.



وأوضحت الهيئة، أن الأسرى المضربين، هم كل من: الأسير ماهر الأخرس من جنين، والأسيرين محمد وهدان، وحسن زهران من رام الله، وعبد الرحمن شعيبات من بيت لحم.



وقالت الهيئة: إن الأسير ماهر الأخرس (50 عاماً) من جنين، والقابع في زنازين سجن (عوفر)، يواصل إضرابه عن الطعام ضد اعتقاله الإداري لليوم 31 على التوالي، ويعاني من ضعف عام في الجسد وآلآم في المفاصل وغباش بالرؤية وألم بالرأس والصدر، ويرفض أخذ المدعمات، وإجراء الفحوص الطبية.



وأضافت، أن الأسير محمد وحيد وهدان (38 عاماً)، من بلدة رنتيس في رام الله، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 22 يوماً في زنازين سجن (عوفر)، بعد نقله من معتقل (حوارة) جنوبي نابلس، وقد شرع بإضراب مفتوح عن الطعام بعد إخباره من قبل المخابرات الإسرائيلية، بنيتهم تحويله للاعتقال الإداري، ويعاني من آلآم في المعدة والرأس والمفاصل، ومن دوار ودوخة بشكل متواصل.