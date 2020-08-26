شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الأوضاع الصحية للأسيرين حروب وأبو ظاهر

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الأوضاع الصحية للأسيرين حروب وأبو ظاهر
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء: إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، تواصل إهمال الأوضاع الصحية للأسيرين علي يوسف الحروب من مدينة دورا قضاء الخليل، وباسم أبو ظاهر من قطاع غزة، والقابعان في سجن (ريمون) الإسرائيلي.

وبينت الهيئة، أن الأسير الحروب (47 عاماً)، والمحكوم بالسجن 25 عاماً منذ العام 2010، يعاني من مشاكل وأوجاع في المعدة، ومن أوجاع وانسداد في شرايين القلب ومن الكولسترول والضغط، وأنه بحاجة ماسة إلى إجراء عملية قسطرة، وأن إدارة السجن تماطل في تقديم العلاجات اللازمة له، وتتعمد عدم إجراء عملية القسطرة والتشخيص الطبي السليم لحالته الصحية.

كما لفتت الهيئة، إلى أن الأسير باسم محمود أبو ظاهر(43 عاماً) من قطاع غزة، والمحكوم بالسجن لمدة 10 سنوات منذ العام 2017، يعاني منذ مدة من مشاكل بالمريء، ومن آلآم بالمعدة وصعوبة بالبلع وهضم الطعام، كما يعاني من مشاكل وألم بالأسنان، ويتعرض لإهمال طبي متعمد وتسويف مستمر من قبل إدارة السجن في إجراء الفحوصات اللازمة وتقديم العلاجات المناسبة لوضعه الصحي.

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