"المرور" بغزة: إصابة خطيرة في حادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

أفادت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، اليوم الأربعاء، تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، حادث سير واحد.





ونتج عن الحادث إصابة خطيرة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.





وأضافت "المرور" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هناك حركة مرورية متوقفة بشكل كامل منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، بسبب فرض حظر التجول بكافة محافظات غزة.



وأضافت "المرور" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هناك حركة مرورية متوقفة بشكل كامل منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، بسبب فرض حظر التجول بكافة محافظات غزة.

رام الله - دنيا الوطن