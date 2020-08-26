بينهم قيادي بـ (حماس).. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

أحمد عطون

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، القيادي في حركة (حماس) بمحافظة القدس، المبعد عنها أحمد عطون، بعد مداهمة منزله في مدينة البيرة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، أربعة مقدسيين بعد مداهمة منازلهم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت: بأنه جرى اعتقال كل من: محمد نايف عبيد، ومعاذ الأشهب، وعرفات نجيب، ومصطفى الترهوني.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم شاباً من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بالإضافة إلى شقيقين من قرية بورين جنوب نابلس.