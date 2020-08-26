شاهد: اشتية يعلن إطلاق "أطلس التنمية المستدامة" بفلسطين بالشراكة مع الأمم المتحدة

أعلن رئيس الوزراء د.محمد اشتية، بالشراكة مع الأمم المتحدة، إطلاق "أطلس التنمية المستدامة" في فلسطين.







رام الله - دنيا الوطنوقال اشتية عبر حسابه على (فيسبوك): نقدم الشكر لشركائنا في الأمم المتحدة على دعمهم لإنجاز هذا الأطلس التنموي، وهو الأول في العالم والمنطقة، والذي يشكل خريطة طريق في مجال التنمية في مختلف المحافظات.وأضاف: أن هذا الأطلس يضع فلسطين في جميع مؤشرات التنمية المستدامة، التعليم الصحة والبيئة وغيرها، وسيكون أحد أدواتنا في استراتيجيتنا للتنمية بالعناقيد وتطوير الأراضي الفلسطينية جميعها.وتابع اشتية: يساهم هذا العمل في رسم صورة متكاملة لواقع التنمية المستدامة في فلسطين من خلال تبيان النجاحات وما تم إنجازه من تقدم من جهة، والإشارة الى التحديات والفجوات في العملية التنموية من جهة أخرى.