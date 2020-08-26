عاجل

  • محافظ سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

عربي

مصر: 141 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 141 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 141 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية.

كما ذكرت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة، وذلك مقابل 138 إصابة، و18 وفاة في اليوم السابق.

وقالت الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى الثلاثاء هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها و5298 حالة وفاة".

أخبار ذات صلة

قصف مواقع لـ (حزب الله).. جيش الاحتلال يوضح تفاصيل الحادث الأمني على حدود لبنان

قصف مواقع لـ (حزب الله).. جيش الاحتلال يوضح تفاصيل الحادث الأمني على حدود لبنان

شاهد: الجيش الإسرائيلي يُعلن عن حدث أمني على الحدود مع لبنان

شاهد: الجيش الإسرائيلي يُعلن عن حدث أمني على الحدود مع لبنان

الحكومة السودانية تُعلن رسمياً موقفها من التطبيع مع إسرائيل

الحكومة السودانية تُعلن رسمياً موقفها من التطبيع مع إسرائيل

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية لا تزال القضية المركزية في المنطقة ونحن مع حل الدولتين

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية لا تزال القضية المركزية في المنطقة ونحن مع حل الدولتين

الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأردن: عزل مدينة سحاب لحين استقرار حالتها الوبائية

الأردن: عزل مدينة سحاب لحين استقرار حالتها الوبائية

برحلة مباشرة من تل أبيب.. بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور السودان منذ 15عاماً

برحلة مباشرة من تل أبيب.. بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور السودان منذ 15عاماً

الجزائر: تحديد الأول من نوفمبر موعداً لإجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد

الجزائر: تحديد الأول من نوفمبر موعداً لإجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة خطيرة في حادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابة خطيرة في حادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

فلسطين للدراسات: 270 ألف شيكل غرامات إسرائيلية بحق الأطفال منذ بداية العام

فلسطين للدراسات: 270 ألف شيكل غرامات إسرائيلية بحق الأطفال منذ بداية العام

بحر: ندعو المواطنين للالتزام بتوجيهات اللجنة العليا لمواجهة جائحة (كورونا)

بحر: ندعو المواطنين للالتزام بتوجيهات اللجنة العليا لمواجهة جائحة (كورونا)

شبكة المنظمات الاهلية: قرارات الهدم الواسعة بالقدس لاجتثاث الوجود الفلسطيني منها

شبكة المنظمات الاهلية: قرارات الهدم الواسعة بالقدس لاجتثاث الوجود الفلسطيني منها

مستوطنون بقيادة يهودا غليك ينفخون الأبواق على باب الأسباط

مستوطنون بقيادة يهودا غليك ينفخون الأبواق على باب الأسباط

القدس: سلطات الاحتلال تجبر عائلة على هدم منزليها في صور باهر

القدس: سلطات الاحتلال تجبر عائلة على هدم منزليها في صور باهر

قلقيلية: إغلاق مستشفى حكومي ومدرستين بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

قلقيلية: إغلاق مستشفى حكومي ومدرستين بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

منوعات

شاهد: صور جريئة لـ &#34;ملك&#34; ابنة رانيا فريد شوقي في أول ظهور لها

شاهد: صور جريئة لـ "ملك" ابنة رانيا فريد شوقي في أول ظهور لها

شاهد: الفلسطينية ندى زيدان طليقة جورج وسوف تكشف أسرار جديدة عن علاقتهما

شاهد: الفلسطينية ندى زيدان طليقة جورج وسوف تكشف أسرار جديدة عن علاقتهما

شاهد: زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة: &#34;الأولاد أولادي 100% ولكن هالة ليست والدتهما&#34;

شاهد: زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة: "الأولاد أولادي 100% ولكن هالة ليست والدتهما"

لماذا تتكرر لقاءات براد بيت وأنجلينا جولي سراَ؟

لماذا تتكرر لقاءات براد بيت وأنجلينا جولي سراَ؟

إصابة اليوتيوبر المصرية مي عبدالرحمن بجلطة في الرئة

إصابة اليوتيوبر المصرية مي عبدالرحمن بجلطة في الرئة

شاهد مسابقة رقص شرقي بين دانا حمدان بغرفة نومها ورانيا يوسف

شاهد مسابقة رقص شرقي بين دانا حمدان بغرفة نومها ورانيا يوسف

فنانة شهيرة: &#34;مش لاقية راجل يملى عيني&#34;

فنانة شهيرة: "مش لاقية راجل يملى عيني"

صورة: لن تصدّقوا كيف كان شكل (هازال كايا) قبل الشهرة

صورة: لن تصدّقوا كيف كان شكل (هازال كايا) قبل الشهرة

ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تصرف غريب قامت به والدتها قبل وفاتها

ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تصرف غريب قامت به والدتها قبل وفاتها

من هي الفنانة اللبنانية الوحيدة التي يتابعها محمد صلاح؟

من هي الفنانة اللبنانية الوحيدة التي يتابعها محمد صلاح؟

عربي

مصر: 141 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 141 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

شاهد: الجيش الإسرائيلي يُعلن عن حدث أمني على الحدود مع لبنان

شاهد: الجيش الإسرائيلي يُعلن عن حدث أمني على الحدود مع لبنان

الحكومة السودانية تُعلن رسمياً موقفها من التطبيع مع إسرائيل

الحكومة السودانية تُعلن رسمياً موقفها من التطبيع مع إسرائيل

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية لا تزال القضية المركزية في المنطقة ونحن مع حل الدولتين

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية لا تزال القضية المركزية في المنطقة ونحن مع حل الدولتين