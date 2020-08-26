مصر: 141 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت مصر في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 141 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية.





كما ذكرت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة، وذلك مقابل 138 إصابة، و18 وفاة في اليوم السابق.



وقالت الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى الثلاثاء هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها و5298 حالة وفاة".



رام الله - دنيا الوطن