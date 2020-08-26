تركيا: حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا) تقفز لأعلى مستوى منذ منتصف يونيو

قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في تركيا يوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى منذ منتصف حزيران/ يونيو.



يأتي ذلك بعدما سجلت البلاد 1502 حالة، وفق ما أظهرت بيانات قدمتها الحكومة التركية، مما حدا بالسلطات إلى حظر بعض الاحتفالات في 14 إقليماً.



كما سجلت البلاد، 24 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 6163 حالة.





وطبقاً للإحصاء الإجمالي الرسمي، أصيب بالمرض في تركيا، أكثر من 261 ألف شخص.



رام الله - دنيا الوطن