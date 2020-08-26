بحر: ندعو المواطنين للالتزام بتوجيهات اللجنة العليا لمواجهة جائحة (كورونا)

احمد بحر

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المجلس التشريعي بغزة بالإنابة، أحمد بحر: إن التشريعي بغزة، يتابع عن كثب عمل اللجنة العليا لمواجهة جائحة (كورونا)، مشيداً بالجهود المبذولة من كافة الجهات؛ لتطويق الجائحة والحفاظ على سلامة وصحة وأمن المجتمع.



ودعا بحر- الذي يتواجد في الحجر الصحي- في تصريح صحفي مقتضب، أبناء الشعب الفلسطيني، إلى الالتزام التام بكافة التوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، خاصة وزارتي الصحة والداخلية، حفاظاً على أمن وصحة المواطنين.



وأكد أن المجلس التشريعي، سيبقى على تواصل مستمر مع كافة الأطراف ذات العلاقة؛ للتأكد من تقديم أفضل الخدمات الممكنة لأبناء شعبنا، راجياً السلامة ودوام العافية للمواطنين كافة.