الصين: 15 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت الصين اليوم الأربعاء، 15 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وذكرت الوطنية للصحة في البلاد، أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، فيما لليوم العاشر على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84996، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





رام الله - دنيا الوطن