ولاية فكتوريا الأسترالية تسجل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت ولاية فيكتوريا في أستراليا يوم الأربعاء، تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



كما سجلت الولاية التي تعد ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان 149 إصابة جديدة.



وكانت الولاية قد سجلت يوم الثلاثاء ثماني وفيات و148 إصابة.





رام الله - دنيا الوطن