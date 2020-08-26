دولي

ولاية فكتوريا الأسترالية تسجل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

ولاية فكتوريا الأسترالية تسجل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت ولاية فيكتوريا في أستراليا يوم الأربعاء، تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت الولاية التي تعد ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان 149 إصابة جديدة.

وكانت الولاية قد سجلت يوم الثلاثاء ثماني وفيات و148 إصابة.

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