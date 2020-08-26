المكسيك: 4916 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت المكسيك في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 4916 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.





كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 650 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 56821 إصابة، و61450 وفاة.



وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من عدد حالات الإصابة المؤكدة.





رام الله - دنيا الوطن