القدس: سلطات الاحتلال تجبر عائلة على هدم منزليها في صور باهر

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رام الله - دنيا الوطن

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عائلة دبش على هدم منزليها في صور باهر، جنوب القدس.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عائلة دبش شرعت الليلة بهدم منزليها، بعد أن تلقى الشقيقان محمد وبلال دبش إخطارا من الاحتلال بأنه في حال عدم تنفيذهما الهدم ذاتيا فإنها سيدفعان غرامة مالية تتراوح ما بين 100-200 ألف شيقل.



وأوضحت العائلة أنه صدر قرار عن محكمة الاحتلال يقضي بهدم المنزلين ذاتيا في 27 من شهر تموز/يوليو المنصرم، ومنحتها البلدية شهرا حتى تنفيذ القرار.



وبني المنزلان عام 2014، وتبلغ مساحة كل منهما 280 مترا مربعا، ويقطن بلال مع أسرته المكونة من 5 أفراد (زوجته وثلاثة أطفال) منزلا، بينما يقطن شقيقه محمد مع أسرته المكونة من 6 أفراد (زوجته وأربعة أطفال) المنزل الآخر.