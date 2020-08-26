شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تخطر محافظ القدس بنيتها تقييد حركته داخل المدينة المقدسة

سلطات الاحتلال تخطر محافظ القدس بنيتها تقييد حركته داخل المدينة المقدسة
عدنان غيث
رام الله - دنيا الوطن
سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، محافظ القدس عدنان غيث إخطاراً يعلمه فيه ما يسمى "قائد قيادة الجبهة الداخلية" للاحتلال نيته إصدار قرار عسكري جديد يقيد حركته داخل مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال استدعاء غيث للتحقيق لدى ما تسمى غرف "رقم 4" في القدس، حيث استمر التحقيق معه لأكثر من أربع ساعات، قبل أن يتسلم الإخطار بتقييد الحركة داخل مدينة القدس خلال 72 ساعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واعتبرت محافظة القدس، في بيان لها، القرار سابقة خطيرة واستكمالا لمسلسل منظم يستهدف ويلاحق المحافظ غيث بهدف القضاء على التمثيل والوجود الرسمي الفلسطيني داخل العاصمة المحتلة، في سياق محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على القدس تجسيدا لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، الذي كان الضوء الأخضر لاستهداف الرموز الوطنية السياسية، ولإغلاق المؤسسات الرسمية على إختلافها، الإعلامية والتربوية والصحية والاجتماعية وغيرها.

وذكرت المحافظة أن المحافظ غيث الذي اعتقل أكثر من 17 مرة، إضافة لعشرات الاستدعاءات للتحقيق خلال تكليفه محافظا في العامين الماضيين، تسلم ثلاثة قرارات عسكرية جائرة سبقت هذا القرار، تمثلت بمنعه من دخول الضفة الغربية في قرار يجدد كل ستة أشهر، ومنعه من التواصل مع عدد من الشخصيات والقيادات الوطنية، ومنعه من المشاركة في المناسبات الاجتماعية وتقديم المساعدات الإنسانية.

وتابعت: الآن القرار الرابع الجائر يتمحور حول تقييد حركته داخل مدينته القدس، ومنعه من دخول أحياء وبلدات وقرى داخلها، واقتصار السماح لحركته في إطار محدد قد يقتصر على بلدته سلوان، وهو الأمر غير المسبوق ويعكس استهدافا وملاحقة غير مسبوقة وخطيرة.

وسيعقد في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في مدينة رام الله مؤتمر صحفي بعد غد الخميس الساعة 12 ظهرا، للوقوف على تبعات ودلالات القرار الخطير، يشارك فيه أعضاء من القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، وشخصيات رسمية ووطنية.

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